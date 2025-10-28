¡Infierno en San Diego! Alarma por el calor al sur de California: estos son los riesgos para tu salud

Suscríbete a nuestros canales

El calor extremo volverá a sentirse en los valles del condado de San Diego esta semana, y las autoridades locales instan a los residentes a tomar medidas de precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de calor desde la mañana del martes hasta la noche del miércoles, debido a un incremento de las temperaturas que podrían alcanzar entre 90 y 99 grados Fahrenheit en zonas como El Cajon, Escondido, La Mesa, Poway, Santee y San Marcos.

Los funcionarios del condado advirtieron que el aumento de las temperaturas representa un riesgo importante para la salud de personas y mascotas, especialmente para niños y adultos mayores.

Entre los síntomas de sobrecalentamiento destacan el agotamiento, los mareos, las náuseas, la confusión mental y el dolor de cabeza.

En casos severos, la exposición prolongada puede causar un golpe de calor o incluso la muerte, según los especialistas en salud pública.

Zonas frescas y medidas de prevención ante el calor

Para reducir el impacto de las altas temperaturas, el condado activó las llamadas Zonas Frescas, espacios con aire acondicionado que incluyen las 33 bibliotecas públicas, centros comunitarios y otros puntos seguros disponibles para toda la población.

Los residentes pueden consultar la lista completa de ubicaciones y horarios en el portal del condado o llamar al 800-339-4661 para recibir orientación.

Las autoridades recomiendan permanecer en lugares con aire acondicionado durante las horas más calurosas del día, vestir ropa ligera, hidratarse con frecuencia, evitar bebidas alcohólicas o azucaradas, y limitar las actividades físicas intensas al aire libre.

Además, se enfatiza nunca dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos, ya que la temperatura interna puede elevarse rápidamente hasta niveles fatales.

Qué hacer ante signos de insolación

En caso de sospecha de insolación o agotamiento por calor, los funcionarios piden llamar inmediatamente al 911.

Mientras llega la ayuda, la persona afectada debe ser trasladada a un área sombreada, rociada con agua fría y abanicada.

Si está consciente, se le puede colocar bajo una ducha fría. Sin embargo, se debe evitar darle líquidos, ya que podrían provocar asfixia si la persona no puede tragar correctamente.

El condado insistió en que la prevención es clave para evitar emergencias durante esta ola de calor que afecta gran parte del sur de California.

