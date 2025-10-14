Estrategia climática: Atlanta busca combatir el calor extremo con nuevas medidas

Suscríbete a nuestros canales

Atlanta, Georgia, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, busca impulsar una medida para reducir el calor extremo. La propuesta, conocida como "techos frescos" (cool roof), exige que todos los techos nuevos sean de un color claro o reflectante.

El objetivo es reducir el calor en los edificios y en la urbe, para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de todos sus residentes.

Atlanta se suma a varias ciudades de EEUU que han implementado esta exigencia para hacer los techos más reflectantes. La medida permite reducir significativamente las temperaturas dentro de los edificios y en el entorno urbano.

¿Por qué Atlanta impulsa esta medida de “techos frescos”?

Liliana Bakhtiari, miembro del Consejo de la Ciudad y autora del proyecto, afirmó que se espera abordar el cambio climático con tácticas locales. "Es mucho más fácil cambiar un clima local que uno global", declaró Bakhtiari sobre la iniciativa.

Expertos indicaron que esta medida representa una solución sencilla, accesible y eficaz para proteger a las personas del calor. Daniel J. Metzger, del Sabin Center for Climate Change Law de Columbia, comentó que los materiales reflectantes "transforman los techos de un problema en una ventaja".

¿Qué impacto tendrá esta ley en la temperatura y el ahorro energético?

La organización Smart Surfaces Coalition estima que el nuevo código de construcción de Atlanta podría reducir la temperatura promedio de la metrópolis durante los días más intensos del verano.

Además, la ordenanza proyecta un ahorro energético de $310 millones de dólares a lo largo de 35 años. Esto se debe a que los residentes necesitarán usar menos el aire acondicionado.

Greg Kats, CEO de Smart Surfaces Coalition, la calificó como una "forma superrentable de hacer la ciudad más saludable" para todos.

¿Cómo afecta el calor urbano a los barrios más vulnerables?

Atlanta, al igual que otras ciudades, enfrenta el fenómeno conocido como "isla de calor urbana". Durante el verano, el concreto y el asfalto elevan mucho sus temperaturas, por encima de las zonas rurales 20°F (11°C).

Este efecto es más intenso en los barrios de menores ingresos, con escasa presencia de árboles y áreas verdes. Mark Conway, miembro del consejo que patrocinó la ordenanza de Baltimore, aseguró que estas personas reciben un "triple golpe": más calor, menos sombra y dificultad para pagar el aire acondicionado.

