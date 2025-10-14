Amazon lanza oferta de empleo en EEUU para la temporada navideña: así puedes aplicar a más de 250 000 vacantes

Amazon anunció recientemente que incorporará a 250 000 empleados a tiempo completo y parcial para reforzar su red de logística y transporte en todo Estados Unidos durante la próxima temporada navideña, cubriendo también zonas rurales.
La empresa enfatiza la importancia de esta contratación masiva para gestionar el volumen de pedidos propio del período de mayores ventas del año, lo que representa un número idéntico de puestos ofrecidos en el año anterior según informa Telemundo.
Los trabajadores fijos, tanto a tiempo completo como parcial, perciben actualmente un salario promedio de $23 por hora, además de beneficios. Por su parte, la compañía indica que los empleados temporales ganan en promedio más de $19 por hora.
Vacantes
Las vacantes se publicarán en el portal oficial hiring.amazon.com de forma semanal, desde octubre hasta diciembre, buscando cubrir roles en almacén y distribución. Para los candidatos interesados en una entrevista presencial, la preparación resulta importante.
Amazon recomienda llevar una identificación oficial, el currículum vitae (a pesar de que los entrevistadores cuenten con copias), un bloc de notas y bolígrafo, así como cualquier muestra de portafolio que se haya solicitado.
La jornada de entrevistas puede extenderse a un día completo, incluyendo de cuatro a seis encuentros de 45 a 60 minutos con diferentes miembros del equipo.
Los aspirantes pueden suscribirse a alertas de empleo locales visitando amazon.com/localjobs o enviando un mensaje de texto con la palabra "NEWJOB" al 31432.
