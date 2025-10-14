Nueva ley en Texas protege a dueños de viviendas: claves del cambio legal

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 1 de septiembre, Texas aplica una nueva normativa que agiliza los desalojos en casos de ocupación ilegal de viviendas.

Según El Mañana, la medida busca proteger los derechos de los propietarios y cerrar vacíos legales que dificultaban la recuperación de inmuebles.

El gobernador Greg Abbott afirmó que el estado enfrenta una crisis de ocupaciones irregulares. Por ello, se aprobaron reformas que permiten actuar con mayor rapidez ante denuncias de invasión de propiedad.

Squatters: quiénes son y por qué preocupan a las autoridades

Los Squatters son personas que ocupan una propiedad sin autorización legal, aprovechando vacíos normativos para permanecer en ella sin pagar alquiler ni tener contrato.

En Texas, este fenómeno ha generado conflictos prolongados, pérdidas económicas y procesos judiciales complejos para los propietarios.

Antes de la reforma, los dueños debían presentar demandas ante cortes de paz, lo que podía tardar entre 30 y 60 días.

Ahora, pueden acudir directamente a la oficina de un Condestable para solicitar el uso de la fuerza pública.

Nuevas herramientas legales para desalojar con rapidez

El Proyecto de Ley Senatorial 1333 permite a los alguaciles intervenir tras una denuncia jurada del propietario. Además, se aumentaron las sanciones penales por daños a la propiedad y transacciones inmobiliarias fraudulentas.

Por su parte, el Proyecto de Ley 38 establece que los tribunales deben celebrar juicios de desalojo en un plazo máximo de 21 días.

Esta medida busca garantizar plazos consistentes y proteger el derecho a la propiedad privada.

Costos y requisitos del nuevo procedimiento

Quienes soliciten el desalojo deben pagar 200 dólares por el citatorio y 50 dólares por hora por la intervención de los oficiales.

Aunque el proceso es más ágil, requiere documentación precisa y verificación legal.

El Juez de Paz Oscar Liendo destacó que esta ley representa un avance en la defensa de los propietarios. “Ahora hay una vía directa para actuar sin esperar semanas”, afirmó.

Un marco legal más firme ante ocupaciones ilegales

Texas se convierte en uno de los estados con legislación más estricta contra los Squatters, marcando un precedente para otros territorios.

La reforma busca equilibrar la protección de derechos individuales con la seguridad jurídica en el ámbito inmobiliario.

