¡Atención indocumentados! En estos estados de EEUU aún puedes tramitar la licencia de conducir

Suscríbete a nuestros canales

El acceso a las licencias de conducir en Estados Unidos ha experimentado cambios significativos con la aprobación de normativas que permiten a inmigrantes sin estatus migratorio legal obtener estos documentos, ampliando los derechos de tránsito en territorio estadounidense para este grupo.

Las autoridades estatales han respondido a la demanda de movilidad segura mediante la creación de permisos especiales, cada uno con normas y requisitos definidos por cada jurisdicción.​

De acuerdo con información obtenida del portal web de Breezy Seguros y ratificada en medios nacionales, son diecinueve estados y el Distrito de Columbia los que han implementado leyes para expedir licencias de conducir a personas indocumentadas.

Estas licencias o permisos, restringidos para usos federales, permiten conducir legalmente pero presentan limitaciones estrictas en su uso, como la advertencia de que no son válidos para multas de identificación federal como abordar vuelos domésticos o ingresar a edificios del gobierno.

​

Requisitos y variaciones según estado

El trámite depende de la legislación particular de cada estado. En general, se solicita al interesado presentar documentos de identidad —como pasaporte extranjero válido o tarjeta consular— y prueba de residencia.

En algunos estados, además, se requiere acreditar declaración de impuestos u otros documentos locales. La documentación específica y la aceptación de distintos tipos de comprobantes pueden variar considerablemente.​

La mayoría de las legislaciones fueron adoptadas en el transcurso de la última década, a incluir entidades como California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.

Esta política se refleja tanto en tarjetas de privilegio para conducir como en solicitudes de licencias estándar, pero con límites señalados para el uso federal.​

¿Dónde y desde cuándo se otorgaron estas licencias?

Hasta octubre de 2025, estas reglas están vigentes en los 19 estados mencionados y en el Distrito de Columbia, con legislaciones particulares que han sido actualizadas o adoptadas en años recientes.

Entre ellas se encuentran leyes como la AB 60 en California, TVDL en Illinois, la Licencia de Conducir Drive Only en Connecticut y las Tarjetas de Privilegio de Conducir en Oregón y otros estados, respondiendo a una demanda creciente en diferentes comunidades.​

Los interesados ​​en acceder a este tipo de licencias deben consultar directamente el portal oficial del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de cada estado para validar requisitos y procedimientos actualizados antes de iniciar la solicitud.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube