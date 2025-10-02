¿Debes renovar la tuya? el DMV de California anuncia el rediseño de sus licencias de conducir: conoce cuáles son los cambios

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha presentado un nuevo diseño para las licencias de conducir y las tarjetas de identificación estatales.

Este rediseño incluye características de seguridad avanzadas y un estilo que rinde homenaje a los paisajes emblemáticos del estado.

Este cambio representa una mejora importante en los documentos de identidad para los conductores de California, con el objetivo principal de luchar contra la falsificación y proteger mejor la información personal.

Características clave del rediseño de la licencia de conducir en California

El DMV de California informó que las nuevas tarjetas, que comenzaron a emitirse, presentan una estética renovada que incorpora la belleza natural del estado.

Los nuevos diseños exhiben las icónicas secuoyas, amapolas y la costa californiana. Sin embargo, los cambios más cruciales se encuentran en las mejoras de seguridad que el DMV integró.

El director del DMV, Steve Gordon, declaró que: "Las nuevas tarjetas utilizan tecnología de próxima generación para mejorar la seguridad y con un diseño que muestra las icónicas secuoyas, amapolas y la costa de California."

Una de las adiciones técnicas más notables es la incorporación de una firma de seguridad digital en uno de los códigos de barras ubicados en el reverso de la tarjeta.

California se convierte así en uno de los primeros estados en implementar este tipo de firma digital para una mayor autenticación. Además, el DMV eliminó la banda magnética de la parte trasera de las nuevas tarjetas, reseña San Francisco Chronicle.

¿Es necesario reemplazar la licencia de conducir actual en California?

El DMV de California aclara que no es necesario hacerlo de inmediato. Tus tarjetas vigentes seguirán siendo válidas hasta que llegue su fecha de vencimiento.

Gordon comentó: "Sé que algunos de nuestros clientes estarán interesados en la nueva versión de la licencia de conducir, pero no hay prisa por reemplazar la licencia o tarjeta de identificación que ya tienes hasta que caduque”.

Los californianos recibirán la nueva tarjeta con el diseño actualizado cuando realicen una renovación, un reemplazo (por pérdida o daño), o al solicitar una licencia o identificación por primera vez.

Recuerda que el costo de la licencia de conducir actualizada sigue siendo de $45, mientras que las tarjetas de identificación tienen un precio de $39.

El DMV sugiere a los clientes que utilicen sus servicios en línea siempre que sea posible para renovaciones y otras transacciones elegibles, lo que hace que el proceso sea más ágil y evita visitas innecesarias a las oficinas.

El departamento invita a los residentes a visitar su sitio web para conocer más sobre las opciones de trámites disponibles.

