Ropa escolar de calidad a mitad de precio: familias de esta ciudad EEUU intercambian uniformes para inicio de clases

En medio de los preparativos por el inicio del nuevo año escolar, distintas tiendas ya registran una mayor afluencia de padres que buscan resolver sus compras de último momento.

La tendencia de optar por prendas de uso previo y a menor costo empieza a ganar espacio en la comunidad local.

De acuerdo con datos publicados en el portal web de News 12, los comercios dedicados a este esquema de compra, venta e intercambio esperan captar un número aún más alto de familias, especialmente aquellas que buscan equilibrio entre ahorro y calidad en los artículos escolares.

Un sistema de intercambio en auge

La propuesta de estas tiendas consiste en ofrecer desde mochilas hasta ropa infantil, ya sea contemporánea o vintage, bajo un modelo en el que los padres no solo adquieren productos, sino que también pueden vender los que sus hijos ya no usan.

Esto permite renovar vestuario a precios más bajos, generando un ciclo de consumo práctico en tiempos de gastos escolares elevados.

Ubicación y experiencias de los padres

En el caso de Greenpoint, el local Parachute Brooklyn se ha convertido en un punto de referencia para las familias. Allí, su propietaria Carly Boonparn explicó que la mayor parte de la ropa disponible proviene directamente del público, lo cual permite mantener precios accesibles y al mismo tiempo fomentar la reutilización.

La tienda inició este regreso a clases con una notable cantidad de visitantes que buscan aprovechar esta modalidad, previendo que en las próximas semanas aumente aún más la llegada de nuevos padres en busca de alternativas para enfrentar la temporada escolar.

