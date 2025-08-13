¿Redadas ICE en escuelas? Nuevo año escolar comienza con miedo a deportaciones

Suscríbete a nuestros canales

El miedo generado por las redadas del ICE en escuelas amenaza con disminuir la asistencia estudiantil en el inicio del nuevo ciclo escolar en Estados Unidos.

Padres indocumentados y alumnos, incluso ciudadanos estadounidenses, temen ser arrestados por agentes migratorios al acudir a los centros educativos, lo que podría provocar ausencias significativas, según advierten docentes y activistas, reseña el portal AS.

Karina Pérez, profesora en California, aseguró que varios alumnos podrían dejar de asistir por el temor de que se produzcan separaciones familiares.

“Los muchachos ya no tienen la seguridad de antes, cuando las escuelas eran consideradas santuarios”, señaló.

Preocupación en comunidades inmigrantes

El clima de incertidumbre se intensificó tras la reactivación de medidas que permiten la detención de inmigrantes en “áreas sensibles” como iglesias y escuelas, implementadas por la administración Trump a pocas horas de iniciado su segundo mandato.

El entonces secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, justificó la medida como una forma de capturar “extranjeros criminales, incluidos asesinos y violadores” que podrían esconderse en estos lugares.

La decisión ha generado críticas de defensores de derechos civiles que alertan sobre el impacto psicológico y social en menores de edad y familias enteras.

Límites de actuación y derechos

De acuerdo con el Immigrant Legal Resource Center, ICE y otras agencias federales pueden ingresar sin autorización a áreas públicas de las escuelas, como estacionamientos, pero necesitan permiso de las autoridades educativas o una orden judicial para entrar a zonas privadas como aulas, oficinas o baños.

Ante este escenario, expertos recomiendan que las familias conozcan sus derechos y elaboren un plan de emergencia en caso de detención.

La incertidumbre ha convertido el regreso a clases en un momento de tensión para miles de estudiantes y padres en comunidades migrantes de todo el país.

