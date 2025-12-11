¿A quién afecta la nueva ley de Glen Cove? La ciudad endurece reglas sobre marihuana y genera debate

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Glen Cove, en Long Island, abrió un debate local tras aprobar una ordenanza que prohíbe fumar marihuana en espacios públicos.

La medida surgió después de meses de quejas vecinales por el olor constante de cannabis en áreas concurridas, especialmente en estacionamientos y zonas de recreación, según explicó la alcaldesa Pam Panzenbeck.

Mientras algunos residentes aseguran que el olor es evidente en el centro de la ciudad, otros afirman que la situación no es tan extrema.

Vecinos como Kathy Sempecos señalaron que no perciben el problema en toda la comunidad. Aun así, el consejo municipal votó por unanimidad para crear un nuevo código que restringe el consumo de marihuana en lugares públicos.

Qué contempla la nueva prohibición y dónde aplicará

La ordenanza entrará en vigor el 1 de enero. Desde esa fecha, la policía podrá emitir multas de hasta $100 a quienes fumen marihuana en espacios públicos. La medida aplicará en parques infantiles, playas, aceras, zonas de comedor al aire libre y otros espacios abiertos.

Panzenbeck aclaró que el consumo se permitirá en viviendas, patios o propiedades privadas. La mandataria catalogó la medida como una respuesta a un problema de “calidad de vida”, y aseguró que muchos padres expresaron preocupación por la exposición de sus hijos al humo.

Sin embargo, detractores de la prohibición señalan que la regulación apunta injustamente a consumidores de marihuana.

Argumentan que, si fumar cigarrillos está permitido al aire libre, debería aplicarse el mismo criterio para el cannabis.

Por qué Glen Cove puede restringir su uso pese a la legalización estatal

Aunque la marihuana es legal en Nueva York, el estado permite que los municipios establezcan pautas propias para regular su consumo.

Panzenbeck defendió la medida bajo ese marco de autonomía local y expresó su esperanza de que otras ciudades sigan el ejemplo.

La Oficina Estatal de Gestión del Cannabis no respondió a la solicitud de comentarios sobre la nueva ordenanza.

