¿Cómo obtener la tarjeta de marihuana medicinal en San Diego sin complicaciones? Guía paso a paso

La tarjeta de marihuana medicinal en el condado de San Diego, California, permite a los pacientes con enfermedades graves acceder legalmente al consumo de cannabis con fines terapéuticos.

Este documento, emitido bajo la Ley de Uso Compasivo, forma parte de un programa estatal voluntario que identifica a los pacientes y sus cuidadores como usuarios autorizados, protegiéndolos del enjuiciamiento penal en California.

Quiénes pueden solicitarla y qué condiciones califican

El Programa de Tarjeta de Identificación de Marihuana Medicinal del Condado de San Diego (MMIC) está disponible para los residentes con una afección médica grave certificada por un médico.

Entre las enfermedades que califican se encuentran cáncer, artritis, SIDA, glaucoma, migrañas, dolor crónico, náuseas severas, espasmos musculares persistentes y cualquier otra condición que limite significativamente las actividades diarias o cause daño si no se trata.

El solicitante debe presentar una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio en el condado y la recomendación médica original en el formulario CDPH 9044.

La tarifa es de $44 por solicitud, o $22 para beneficiarios de Medi-Cal, y solo se aceptan pagos en efectivo, giros postales o tarjetas a través de VitalChek.

Los menores de edad pueden aplicar si presentan prueba de emancipación o acuden acompañados por un padre o tutor. Los cuidadores, en tanto, deben entregar su identificación, comprobante de residencia y pagar la misma tarifa aplicable.

Paso a paso para obtener la tarjeta MMIC

Las solicitudes se obtienen en línea o por correo, pero deben entregarse en persona y con cita previa llamando al (619) 692-5723.

La entrega se realiza en la Oficina de Registro Civil, 5530 Overland Avenue, Suite 170, San Diego, de lunes a viernes entre 9 a.m. y 4 p.m.

Una vez aprobada, el solicitante puede recoger la tarjeta personalmente o solicitar que se le envíe por FedEx prepagado.

En caso de negación, el solicitante puede apelar dentro de los 30 días enviando el formulario CDPH 9043 al Departamento de Salud Pública de California, Oficina de Servicios de Salud del Condado.

Este programa, vigente desde 2004, se creó tras la aprobación de la Proposición 215 y el Proyecto de Ley Senatorial 420, con el fin de ofrecer una forma legal y regulada de identificación a pacientes que usan marihuana medicinal.

📞 Para más información o para agendar una cita, el condado ofrece atención en español al (619) 692-5723 y en el sitio web oficial del Programa de Marihuana Medicinal del Estado de California.

