Viajar con marihuana en EEUU: lo que dice la ley federal que pocos conocen

Las dudas sobre los límites y riesgos de viajar con marihuana vuelven a surgir entre los residentes de Ohio y otros estados donde el consumo recreativo ya es legal.

A pesar de la expansión de leyes estatales, la experiencia de los pasajeros muestra que las reglas federales siguen marcando el tono en los aeropuertos, donde un simple error podría derivar en la intervención policial.

Lo que dicen las reglas federales

Aunque Ohio forma parte del grupo de estados con marihuana recreativa legalizada, eso no significa que los viajeros puedan llevar cannabis a los aeropuertos.

La ley federal todavía clasifica la marihuana como una sustancia de la Lista I, lo que implica que los agentes de la TSA deben reportar cualquier hallazgo sospechoso a la policía local, estatal o federal.

La TSA insiste en que no busca drogas, solo amenazas a la seguridad, pero si detecta marihuana durante el control, el caso pasa a manos de las autoridades.

La agencia recuerda que solo los productos con menos de 0.3% de THC o los aprobados por la FDA están permitidos. Esto deja fuera prácticamente todos los productos recreativos, incluidos flores, comestibles y concentrados.

¿Habrá cambios en el futuro?

La posibilidad de que las reglas de viaje cambien depende del estatus federal de la marihuana. En 2024, la Administración de Control de Drogas propuso reclasificarla como una sustancia de la Lista III, una categoría menos estricta que incluye ketamina y algunos esteroides.

La medida reduciría las restricciones y facilitaría la investigación médica, pero no ha avanzado desde entonces.

Incluso figuras políticas, como el presidente Donald Trump, han apoyado públicamente la reclasificación y la creación de un marco federal más coherente.

Sin embargo, la ausencia de acciones concretas mantiene vigente un escenario incierto para quienes consumen cannabis legalmente en sus estados, pero necesitan viajar por el país.

