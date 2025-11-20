Viajeros sin REAL ID pagan tarifa adicional: la TSA propone un nuevo cobro en aeropuertos

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) propuso imponer una tarifa de 18 dólares a los pasajeros mayores de 18 años que lleguen a los controles de seguridad sin un REAL ID o un pasaporte válido.

La iniciativa busca financiar sistemas automatizados de verificación y entró en consulta pública en noviembre de 2025. Este cargo permitirá a los viajeros acceder a un proceso alternativo de verificación biométrica para abordar vuelos domésticos.

¿Por qué la TSA propuso la nueva tarifa?

La TSA busca asegurar que todos los viajeros domésticos cumplan con los estándares federales de verificación de identidad. La tarifa de 18 dólares aplicaría a ciudadanos y residentes que viajen dentro de Estados Unidos (EEUU) sin la documentación exigida.

El Departamento de Transporte citó la medida en el Registro Federal como un mecanismo para financiar la modernización tecnológica de los aeropuertos.

El planteamiento incluye la financiación de sistemas automatizados de verificación, tales como quioscos biométricos y procedimientos alternativos para quienes carecen de documentos compatibles con REAL ID.

¿En qué consiste la Ley REAL ID?

Esta nueva política se enmarca en la implementación del REAL ID, una ley aprobada en 2005 que endureció los requisitos de seguridad tras los ataques del 11 de septiembre.

La aplicación nacional de la ley se retrasó varias veces, lo que dió un amplio margen a los estados para adaptarse. El Registro Federal, confirmó la necesidad de financiar los nuevos sistemas.

La noticia es que cualquier viajero sin una REAL ID o un documento equivalente deberá pagar la tarifa de 18 dólares para validar su identidad.

Este cargo sería el siguiente paso en el cronograma federal, tras la fecha límite del 7 de mayo de 2025, cuando se hizo obligatorio presentar una licencia de conducir compatible o un pasaporte para abordar vuelos comerciales.

¿Qué beneficios ofrece la tarifa a los viajeros sin REAL ID?

De aprobarse la tarifa, el viajero sin REAL ID podrá validar su identidad mediante un proceso que incluye quioscos biométricos, reconocimiento facial y verificación biográfica. El cargo de 18 dólares no será reembolsable, pero tendrá una vigencia de diez días.

Este margen de diez días permite a la persona usar el sistema alternativo varias veces sin pagar de nuevo, para aliviar la carga económica de quienes necesitan viajar con frecuencia. La medida busca mantener el estándar de seguridad federal, al tiempo que ofrece una opción temporal a los residentes mientras regularizan su documentación.

