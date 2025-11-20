Nada se pierde en los EEUU: conoce la app que te permite comprar las sobras de los restaurantes

Suscríbete a nuestros canales

Too Good to Go es una aplicación que ofrece descuentos de hasta el 50% en alimentos próximos a su fecha de caducidad, permitiendo a los consumidores acceder a productos que de otro modo podrían desperdiciarse.

La aplicación Too Good to Go se instala fácilmente desde las tiendas oficiales de aplicaciones para dispositivos móviles. Está disponible para descargar en Google Play para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Solo hay que "Too Good to Go", descargarla e instalarla siguiendo las indicaciones habituales del dispositivo.

Usuarios de la aplicación expresan:

"Nos encanta la aplicación, nos ha ayudado a reducir el gasto en alimentos ya evitar que tanta comida se pierda. Aunque a veces el proceso de recogida puede ser lento, el ahorro justifica la espera"

Descuentos y ahorros para consumidores

Los usuarios destacan que Too Good to Go les ha permitido ahorrar considerablemente en la compra de alimentos. Un testimonio indica: "He ahorrado cientos de dólares en poco más de un año gracias a esta aplicación" y otro señala que resulta gratificante adquirir comida que de otro modo sería desechada.

Too Good to Go opera principalmente en varios estados de Estados Unidos y en otros países, pero la cobertura específica puede variar. En Estados Unidos, está activa en estados con alta densidad de población y fuerte conciencia sobre el desperdicio alimentario, como California, Nueva York y Florida. Sin embargo, la aplicación sigue expandiéndose con el tiempo, por lo que es recomendable revisar su página oficial o la tienda de aplicaciones para conocer las ubicaciones exactas donde está operativa.

Reducción del desperdicio alimentario

Too Good to Go colabora con supermercados, restaurantes y panaderías para evitar que toneladas de alimentos terminen en la basura. En varios lugares, la implementación de la aplicación ha contribuido a reducir el desperdicio en un 10% o más, al permitir que los establecimientos vendan su excedente a precios reducidos.

Cuando un usuario compra un "pack sorpresa" de comida a través de Too Good to Go, la aplicación le indica el lugar y horario para recogerlo. Al llegar al restaurante o tienda, el usuario se presenta en el mostrador y muestra la confirmación de compra en la aplicación.

En general, el personal verifica la reserva y entrega el paquete sin mayores trámites. La comunicación cara a cara suele ser breve y funcional, centrada en la entrega del pedido.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube