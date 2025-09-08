¿Vives en Los Ángeles?: descubre los beneficios de utilizar la app MyLA311 y cómo puedes descargarla

Suscríbete a nuestros canales

En Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), los habitantes cuentan con una app oficial que ofrece gran variedad de servicios y facilidades, descubra qué puede hacer a través de ella y cómo obtenerla.

Estamos hablando de MyLA311, la aplicación oficial de la ciudad de Los Ángeles que conecta a los residentes con los servicios y la información del gobierno municipal de manera fácil y rápida.

Esta app actúa como un punto de contacto centralizado para reportar problemas y solicitar asistencia, todo al alcance de los teléfonos o equipos electrónicos móviles de sus habitantes.

“Usa la app para solicitar rápida y fácilmente los servicios más populares de la ciudad, como la limpieza de grafitis, la reparación de baches y la recogida de objetos voluminosos”, señalan en la página oficial de LACITY.GOV.

Y lo mejor de todo es que está disponible en varios idiomas: inglés, español, coreano, armenio y chino.

¿Para qué sirve MyLA311?

Esta aplicación dirige las solicitudes directamente al departamento correspondiente, lo que agiliza el proceso de resolución de los problemas o la rapidez en cuanto al acceso a servicios.

Pero esto no es todo, también facilita el acceso a la base de datos de Servicios Municipales, un mapa de las instalaciones municipales cercanas y mucho más.

Principalmente, MyLA311 es una herramienta para que los residentes reporten problemas comunes en el vecindario y soliciten servicios no urgentes.

A través de esta se puede:

Reportar problemas: informar sobre baches en la calle, grafitis, recolección de basura ilegal, farolas rotas o árboles caídos.

Resulta muy conveniente ya que se puede reportar un problema en el momento en el que se ve, sin necesidad de hacer una llamada telefónica o enviar un correo electrónico.

Además, los usuarios pueden hacerle seguimiento a sus reportes y tener una idea clara de cuándo se abordará el problema.

La app ofrece una forma directa de participar en la mejora de tu comunidad, ayudando a la ciudad a mantener un mejor servicio.

Solicitar servicios: pedir la recolección de artículos voluminosos (como muebles viejos), solicitar la poda de árboles, o pedir limpieza de callejones.

Consultar información: encontrar información sobre horarios de servicios, eventos de la ciudad, y contactar a diferentes departamentos.

Monitorear tu solicitud: una vez que envías un reporte, puedes ver el estado y el progreso del mismo, sabiendo cuándo se ha asignado a un equipo de trabajo y cuándo se ha completado.

Así puede descargarla

La aplicación es gratuita y está disponible en las tiendas de aplicaciones de los principales sistemas operativos:

Para iOS (iPhone): Busca "MyLA311" en la App Store de Apple.

Para Android: Busca "MyLA311" en la Google Play Store.

Simplemente debes descárgala, crear una cuenta y de inmediato estarás listo para comenzar a reportar y solicitar servicios.

