Salud pública en riesgo en EEUU: ingrediente en pizzas congeladas vendidas en esta tienda representan alerta sanitaria

Actualmente, en Estados Unidos (EEUU), se encuentra activa una alerta para los consumidores y clientes de cierto minorista de comestibles, debido a que recientemente se vendió un producto que no es considerado apto para el consumo.

Esta advertencia ha sido lanzada por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), que forma parte del Departamento de Agricultura de los EEUU, en su página web oficial.

Están hablando de un alimento congelado, que si bien ya no se encuentra a la venta, puede que esté en los congeladores de muchos consumidores.

Se trata de un producto de pizza de pepperoni congelado, no listo para comer (NRTE) sin curar, importado de Italia que no recibió el beneficio de la reinspección de importación.

Además, especifican que este artículo fue enviado a tiendas minoristas en California, lo que reduce en gran espectro los posibles consumidores afectados.

El llamado de la SFIS

Se insta a los consumidores que hayan comprado este producto a no consumirlo, debe desecharse o devolverse al lugar de compra.

La FSIS señala que el problema se descubrió cuando Trader Joe's Company notificó al FSIS que el producto de pizza de pepperoni sin curar NRTE congelado no se presentó para la reinspección de importación del FSIS.

Se aclara que no ha habido reportes confirmados de enfermedad o reacciones adversas debido al consumo de estos productos.

Sin embargo, recomiendan a cualquier persona preocupada por una enfermedad o reacción debe comunicarse con un proveedor de atención médica.

Además, instan a los consumidores que tengan preguntas sobre la alerta de salud pública pueden comunicarse con Relaciones con el cliente de Trader Joe's al 626-599-3817.

Detalles sobre el producto que debe ser desechado

Como se mencionó, la alerta hace hincapié en que a pesar de que no está disponible para su compra, representa un riesgo sanitario para aquellos que lo hayan adquirido y hayan planeado consumirlo luego.

Paquetes de cajas de cartón de 17.63 onzas que contienen "TRADER JOE'S UNCURED PEPPERONI PIZZA PRODUCT OF ITALY".

Con el "MFG LOT: 06/16/25 BEST BY: 08/16/26" o "MFG LOT: 06/21/25 BEST BY 08/21/26" impreso en la parte inferior del paquete.

Señalan que el producto lleva el número de establecimiento italiano "IT 1558 L UE" impreso dentro de la marca de inspección italiana ubicada en el frente del paquete.

