¡Epidemia silenciosa! El producto "natural" que traen estos suplementos y causa muertes en las calles de Texas: emiten alerta sanitaria

En un comunicado reciente, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) emitió una alerta sanitaria que encendió las alarmas en todo el estado.

La agencia gubernamental recomienda reiteradas veces a los consumidores que eviten productos que contengan una sustancia química específica, conocida como 7-hidroximitraginina (7-OH), debido a su potencial para causar envenenamiento y efectos graves en la salud.

El DSHS deja claro que la advertencia se basa en evidencia de casos de toxicidad aguda, en especial, aquellos que pueden ser particularmente peligrosos cuando se combina con otros medicamentos o sustancias.

La planta de kratom: el origen de la alerta

La 7-hidroximitraginina (7-OH) es uno de los compuestos psicoactivos primarios que se encuentra en la planta de kratom (Mitragyna speciosa). Esta planta tropical, originaria del sudeste asiático, ganó popularidad en los últimos años por sus efectos estimulantes y sedantes, dependiendo de la dosis.

En EEUU se comercializa como suplemento dietético, en polvos, cápsulas, tés, gomitas, tabletas masticables y se vende en tiendas de productos naturales y en línea.

Según un estudio publicado en la revista Journal of Medical Toxicology, la 7-OH es mucho más potente que la mitraginina, el alcaloide más abundante en el kratom, y se considera el principal responsable de los efectos opioides de la planta.

El consumo de 7-OH puede llevar a síntomas de envenenamiento que incluyen: náuseas, vómitos, mareos, somnolencia extrema y, en casos graves, depresión respiratoria, coma e incluso la muerte.

Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, 1.7 millones de ciudadanos mayores de 12 años consumieron kratom en 2021.

Casos de envenenamiento causados por 7-OH

El DSHS confirmó que, este 2025 se han recibido 192 reportes de exposición al kratom y otros productos que contienen 7-OH, en comparación con 107 reportes recibidos durante todo el 2024 y 122 durante todo el 2023.

Según los datos del Sistema Nacional de Datos de Envenenamiento (NPDS) de la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamiento, entre 2011 y 2017, hubo más de 1.800 llamadas relacionadas con la exposición al kratom, de las cuales 119 resultaron en muertes.

Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 2019 también analizó 91 casos de muertes asociadas con el consumo de kratom entre 2011 y 2017. En siete casos, se determinó que la exposición al kratom fue la única causa identificada, lo que resalta la gravedad potencial de la sobredosis.

Un mercado millonario sin regulación

Se estima que el valor de la industria de suplementos dietéticos en Estados Unidos supera los $50.000 millones de dólares anuales, con un crecimiento constante.

Productos como el kratom se aprovechan de esta tendencia y se venden directo al consumidor, en tiendas especializadas como productos de salud y nutrición, hasta gasolineras, tiendas de vapeo y, sobre todo, plataformas en línea, donde la supervisión es casi nula.

Otros productos bajo la lupa

La alerta del DSHS de Texas forma parte de una tendencia más amplia en la que las agencias de salud de EEUU emiten advertencias o prohíben la venta de productos de origen "natural" debido a los riesgos para la salud.

Efedra (Ma huang): esta hierba se usaba en suplementos para la pérdida de peso y el rendimiento deportivo. La FDA la prohibió en 2004 después de que se asociara con más de 150 muertes, principalmente por eventos cardiovasculares.

Kava (Piper methysticum): usado para reducir la ansiedad y el estrés, el kava es objeto de múltiples alertas. Aunque no está prohibido a nivel federal en EEUU, países como Alemania, Suiza y Reino Unido impusieron restricciones severas debido a su posible relación con casos de toxicidad hepática severa.

