Texas celebra el Mes de la Herencia Hispana: guía de eventos y actividades en el Jardín Botánico de Fort Worth

Los hispanos que hacen vida en Estados Unidos (EEUU) están por conmemorar una significativa semana y, a pesar de los inconvenientes por las políticas anti-inmigración, en Texas, Fort Worth, se han activado varios eventos en un lugar icónico.

Estamos hablando del Mes de la Herencia Hispana (Hispanic Heritage Month), un período de celebración que honra y reconoce las contribuciones, la cultura y la historia de los ciudadanos hispanos.

En el caso de Fort Worth, el Jardín Botánico será el epicentro de una variedad de celebraciones a partir del 13 de septiembre, como lo reseña el portal de Dallas News.

Han organizado una especie de festival llamado “¡Celebramos! A Celebration of Latin American Culture & Heritage”, en dónde se han organizado desfiles, festivales culinarios, exposiciones de arte y música en vivo.

Actividades en el Jardín Botánico

13 de septiembre

Desfile de las banderas latinoamericanas: en esta ocasión se celebrará el sábado 13 de septiembre a las 11:00 de la mañana.

Demás, desde que las puertas del jardín botánico abren ese día, los asistentes pueden visitar el Mariposa Market.

Vale la pena destacar que la entrada durante este día será gratuita.

Este es un mercado al aire libre organizado por Wandering Roots Markets, donde vendedores locales ofrecen productos hechos a mano y variedad de productos sustentables.

Desde la 1:00 de la tarde se llevará a cabo una fiesta amenizada por un DJ y presentaciones de grupos musicales.

También un mariachi estará en vivo en esta jornada que da inicio a un mes de celebraciones culturales en honor a la herencia hispana dentro del jardín botánico.

Habrá camiones de comida en el lugar para disfrutar de un almuerzo o refrigerio.

Desde las 8:00 de la noche el jardín botánico será la sede del Festival Tequila-Rita, en la sección conocida como The Grove.

Ahora, hay que tener presente que el precio del boleto es de $50 dólares.

14 de septiembre

Informan que el jardín de Fort Worth tendrá una jornada de diversión y educación para la comunidad.

El domingo 14 de septiembre, a partir de las 10:00 am se llevará a cabo el Día de Diversión y Bienestar Familiar.

A lo largo de este día habrá juegos, música, una feria de salud, consejos nutricionales, juegos de lotería, pintacaritas, casitas inflables y más.

La entrada general cuesta $12 para adultos, $6 para niños de 6 a 15 años, y es gratis para menores de 5 años.

Otras fechas

Del 22 al 26 de septiembre se podrá entrar gratis nuevamente al jardín, para disfrutar de una exposición de arte estudiantil de alumnos del distrito escolar de Fort Worth.

Las obras de los alumnos estarán inspiradas en el evento ¡Celebramos! dedicado a la Hispanidad.

El sábado 11 de octubre, con el evento “Fiesta de Cultura Viva!”, en donde se presentará la Orquesta de Fort Worth, el Mariachi Sangre Azteca, danzas folklóricas, y hasta un show de quinceañeras, organizado por el mall La Gran Plaza.

El domingo 12 de octubre, el mes de actividades llega a su fin en el jardín con una exhibición de una película familiar al aire libre, a partir de las 7:00 de la noche.

Puedes conocer más detalles sobre los eventos en el Jardín Botánico de Fort Worth en el siguiente enlace: ¡Celebramos! | Fort Worth Botanic Garden.

