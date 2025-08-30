¡Atención Texas! Habrá feria de salud y acceso a cursos de inglés en Dallas este 2 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, Estados Unidos (EEUU), periódicamente se activan jornadas gratuitas que ofrecen ciertos beneficios a los residentes de estado, este tipo de actividades son muy activas en Dallas, sepa lo que viene.

Desde instancias e iniciativas gubernamentales y hasta organizaciones realizan jornadas mensuales en diferentes sectores, en este caso de trata de la salud y la educación.

En principio, la Biblioteca Pública de Dallas ofrecerá este martes 2 de septiembre, de 4:00 a 5:00 pm, clases gratuitas para ayudar al aprendizaje del inglés.

Las sesiones se llevarán a cabo en el J. Erik Jonsson Central Library, 1515 Young Street, Dallas.

Tenga presente que sólo válido para personas mayores de 18 años y es obligatorio registrarse.

Además, estas clases se realizan periódicamente, generalmente los lunes y miércoles, por lo que también habrá otra clase para el miércoles 3 de septiembre.

Puede registrarse en el siguiente enlace: https://dallaslibrary2.org/adultlearning/.

Desde la página web de la biblioteca puede visualizar cuándo son las siguientes fechas, de modo que pueda realizar su registro previo: Aprendizaje del idioma inglés general Lun. & Mié. | Biblioteca Pública de Dallas.

Para más información puede escribir al [email protected] o llamar al (214) 671-8291.

Feria de salud

Por otra parte, Parkland Memorial Hospital realiza periódicamente ferias de salud y servicios gratuitos para los residentes del condado y anunciado la próxima para este martes 2 de septiembre.

Se trata de un evento familiar de salud.

La cita será para el martes 2 de septiembre de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en Inspired Vision Compassion Center: 2019 N. Masters Drive, Dallas, 75217. Dallas, TX 75217.

En dicha feria de salud, se ofrecerá educación sobre el mejoramiento de la diabetes, presión arterial, VIH, entre otras afecciones.

Además, los servicios incluyen exámenes de salud gratis.

Recuerde que prestarán atención sobre:

Diabetes

Presión sanguínea

Asma pediátrica

VIH

Alimentación saludable

Asistencia Financiera para Pacientes

Apoyo a la familia

Citas para mamografías programadas para una fecha y hora futuras

Para más información, llame al 214-484-6393.

