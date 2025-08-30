Ahorro para el retiro: cómo obtener un cálculo estimado de beneficios del Seguro Social en EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

El Seguro Social de Estados Unidos (EE. UU.) es una red de seguridad financiera para trabajadores, jubilados y personas con discapacidad.

Los pagos de jubilación se basan en la cantidad de ingresos que un trabajador gana durante toda su vida. Cuanto más ganes, más impuestos pagues y más alto será el pago de tus beneficios, según lo indica el sitio web oficial.

¿Cómo obtener una estimación de tus beneficios?

Para obtener una estimación de los beneficios que podrías recibir, debes crear una cuenta en el sitio web del Seguro Social.

El proceso solo está disponible en inglés. Con esta cuenta, puedes ver un cálculo estimado de tus beneficios en función de tus ingresos. También puedes ajustar tus ingresos futuros para ver cómo influyen en el pago.

¿Cómo calculan el monto de los beneficios?

La Administración del Seguro Social (SSA) calcula el monto de los beneficios basándose en los ingresos laborales. Por eso, el programa solo toma en cuenta el dinero que se gana y se declaran impuestos.

El límite de ingresos para 2025 es de $176.100. Todo lo que ganes por encima de esa cantidad no aumentará tus beneficios. El programa tampoco toma en cuenta otros ingresos, como pensiones o inversiones.

¿Quiénes son elegibles para los beneficios?

A medida que trabajas, ganas "créditos" que te ayudan a calificar para los beneficios. En 2025, ganas un crédito por cada $1.810 que ganes, con un máximo de cuatro por año.

La cantidad de créditos que necesitas depende del beneficio que solicitas. Si no tienes los créditos suficientes, el sistema no te dará una estimación de beneficios.

