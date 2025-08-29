Confirman aumento de pagos SNAP: conozca cuánto recibirá a partir de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Los beneficiarios de del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Estados Unidos (EEUU), han recibido buenas noticias, y es que pronto obtendrán más dinero en sus ingresos mensuales.

Recordemos que este programa federal ofrece ayuda económica para la compra de alimentos a personas y familias de bajos ingresos, tiene como misión combatir la inseguridad alimentaria y mejorar la nutrición de las personas.

Resulta que, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ha informado que los anteriormente conocidos como “cupones de alimentos”, aumentarán a partir del 1 de octubre de 20025.

Desde la fecha señalada, los fondos, que se depositan en tarjetas electrónicas estatales conocidas como tarjeta EBT (Electronic Benefit Transfer), serán mayores a los establecidos por la anterior ley federal y el ajuste por costo de vida (COLA).

Montos que se mantienen actualmente, desde su anuncio el pasado 10 de octubre de 2024:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1158

Tamaño del hogar 6: $1390

Tamaño del hogar 7: $1536

Tamaño del hogar 8: $1756

+ $219 por cada persona adicional.

Montos de SNAP a partir de octubre

Se debe tener presente que el pago depende de diversos factores, como el tamaño del hogar, así como sus ingresos brutos y netos, requisitos laborales y otros requerimientos.

Entonces, a partir de octubre de 2025 los pagos máximos según el tamaño del hogar, se incrementarán para los 48 estados continentales, el Distrito de Columbia, así como para Alaska y las Islas Vírgenes de EEUU.

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1,180

6 personas: $1,416

7 personas: $1,569

8 personas: $1,793

Por cada persona adicional: +$224

Ahora, el beneficio mínimo para los 48 estados y el Distrito de Columbia será de $24 dólares.

En el caso de Alaska, las asignaciones máximas para una familia de cuatro oscilarán entre $1.285 y $1.995, el mínimo oscilará entre $31 y $48.

Sin embargo, se ha anunciado que en Hawái y Guam bajarán los montos.

La asignación máxima para una familia de cuatro en Hawái disminuirá a $1,723, en Guam será de $1,689 y en las Islas Vírgenes, de $1,278.

A pesar de este aumento de SNAP, es importante aclarar que el aun no se ha revelado el porcentaje del COLA que se manejará hasta el nuevo año fiscal, es decir, durante la mayor parte de 2026.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube