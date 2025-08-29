Empleo para personas de habla hispana en Chicago: con salario de hasta $20 por hora y horario flexible

Si eres una persona de habla hispana que está en la búsqueda de empleo y reside en Chicago, Illinois, Estados Unidos (EEUU), esta vacante laboral puede ser para ti, conoce los detalles.
En esta oportunidad el empleador es Complete Health Services Inc., empresa que se especializa en ofrecer servicios de salud a domicilio.
Se enfocan en proporcionar atención médica a los pacientes en la comodidad de sus hogares, en lugar de en un hospital o una clínica.
Sus servicios suelen incluir:
- Enfermería a domicilio: Cuidado profesional de enfermeros para pacientes que lo requieran.
- Terapias de rehabilitación: Servicios de fisioterapia, terapia ocupacional y del habla.
- Cuidado personal y asistencial: Ayuda con tareas cotidianas como vestirse, bañarse o preparar comidas.
La propuesta de empleo fue publicada en el portal especializado de SimplyHired.
Trabajo disponible en Complete Health Services
Desde Complete Health Services Inc están en la búsqueda de un/a “Spanish Speaking Caregiver” o un/a “Cuidador de habla hispana”.
Indican que buscan a un cuidador hispanohablante, experimentado, capacitado y compasivo para brindar atención en los hogares limpios y acogedores de la zona de West Lawn en Chicago.
La persona contratada beneficiará a su cliente con su compañía, ejercicio ligero, preparación de comidas y más.
Además, aseguran que el empleado recibirá capacitación antes de su primer turno para que se sienta “seguro y apoyado”.
Sus responsabilidades principales serán:
- Tareas del hogar y tareas domésticas ligeras
- Cuidado personal
- Preparación de comidas
- Ejercicio guiado y asistencia para la movilidad.
- Traslados seguros
- Compañía genuina y apoyo emocional
Requerimientos para los postulantes + Salario
- Un espíritu amable, gentil y paciente.
- Verificación de antecedentes limpia
- Transporte confiable
- Prueba de drogas negativa
- Un corazón compasivo con los mayores y un compromiso con su dignidad
En Complete Health Services, para este puesto, pagan un salario que va de los $18 a los $20 por hora.
Beneficios de la empresa y postulación
Indican que sus trabajadores cuentan con:
- Tiempo libre remunerado
- Oportunidades de progreso
- Horario flexible
- Desarrollo continuo de habilidades, tutoría y orientación profesional para ayudarle a destacarse.
Si considera que tiene lo necesario para este empleo, puede postularse en el siguiente enlace: https://www.simplyhired.com/job/Y9viICQpr0unw9R9QmbT1S3qt8vB-PyKQ9pkByHV28WzwhR5rxjDvA.
En la propuesta mencionan lo siguiente:
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube