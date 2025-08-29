Empleo para personas de habla hispana en Chicago: con salario de hasta $20 por hora y horario flexible

Suscríbete a nuestros canales

Si eres una persona de habla hispana que está en la búsqueda de empleo y reside en Chicago, Illinois, Estados Unidos (EEUU), esta vacante laboral puede ser para ti, conoce los detalles.

En esta oportunidad el empleador es Complete Health Services Inc., empresa que se especializa en ofrecer servicios de salud a domicilio.

Se enfocan en proporcionar atención médica a los pacientes en la comodidad de sus hogares, en lugar de en un hospital o una clínica.

Sus servicios suelen incluir:

Enfermería a domicilio: Cuidado profesional de enfermeros para pacientes que lo requieran.

Terapias de rehabilitación: Servicios de fisioterapia, terapia ocupacional y del habla.

Cuidado personal y asistencial: Ayuda con tareas cotidianas como vestirse, bañarse o preparar comidas.

La propuesta de empleo fue publicada en el portal especializado de SimplyHired.

Trabajo disponible en Complete Health Services

Desde Complete Health Services Inc están en la búsqueda de un/a “Spanish Speaking Caregiver” o un/a “Cuidador de habla hispana”.

“En Cuidadores a Domicilio de Illinois, creemos que apoyar a una persona mayor durante su recuperación tras una crisis de salud o una hospitalización es uno de los actos de servicio más gratificantes que una persona puede brindar. Sabemos que no se trata solo de cuidar, sino de restaurar la dignidad, la alegría y la esperanza”, explican en la propuesta.

Indican que buscan a un cuidador hispanohablante, experimentado, capacitado y compasivo para brindar atención en los hogares limpios y acogedores de la zona de West Lawn en Chicago.

La persona contratada beneficiará a su cliente con su compañía, ejercicio ligero, preparación de comidas y más.

Además, aseguran que el empleado recibirá capacitación antes de su primer turno para que se sienta “seguro y apoyado”.

Sus responsabilidades principales serán:

Tareas del hogar y tareas domésticas ligeras

Cuidado personal

Preparación de comidas

Ejercicio guiado y asistencia para la movilidad.

Traslados seguros

Compañía genuina y apoyo emocional

Requerimientos para los postulantes + Salario

Un espíritu amable, gentil y paciente.

Verificación de antecedentes limpia

Transporte confiable

Prueba de drogas negativa

Un corazón compasivo con los mayores y un compromiso con su dignidad

En Complete Health Services, para este puesto, pagan un salario que va de los $18 a los $20 por hora.

Beneficios de la empresa y postulación

Indican que sus trabajadores cuentan con:

Tiempo libre remunerado

Oportunidades de progreso

Horario flexible

Desarrollo continuo de habilidades, tutoría y orientación profesional para ayudarle a destacarse.

"Si su corazón está en el cuidado y cree que todas las personas mayores merecen envejecer con gracia, seguridad y alegría, nos encantaría conocerlo"

Si considera que tiene lo necesario para este empleo, puede postularse en el siguiente enlace: https://www.simplyhired.com/job/Y9viICQpr0unw9R9QmbT1S3qt8vB-PyKQ9pkByHV28WzwhR5rxjDvA.

En la propuesta mencionan lo siguiente:

“Esté preparado para una entrevista el mismo día una vez que responda con su currículum actualizado y un número de teléfono que funcione; nos movemos rápidamente para incorporar a las personas adecuadas”.

