El tío de los hermanos Menéndez que se opone a su liberación: sepa por qué

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez continúan en el centro de un debate legal y familiar respecto a su posible liberación tras cumplir años de condena.

La controversia se intensifica mientras algunos familiares exigen una segunda oportunidad para ellos, la figura de su tío se manifiesta en contra de cualquier cambio en la sentencia.

Milton Andersen, tío de los hermanos y hermano de Kitty Menéndez —la madre que fue asesinada junto a su esposo José Menéndez— ha expresado su rechazo a la liberación de Lyle y Erik.

A través de su abogada, Andersen reafirmó que la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debe mantenerse, asegurando que la sentencia impuesta en el segundo juicio de 1996 es justa y adecuada.

Motivación del crimen y postura del tío

El tío de los hermanos argumenta que el motivo del homicidio fue la codicia, descartando el alegato de abuso sexual presentado por los condenados como motivo del crimen.

Según Andersen, la transición en el testamento, en la que los hermanos estaban a punto de ser excluidos, fue la verdadera razón que los llevó a cometer el asesinato “a sangre fría” de sus padres.

Además, Milton Andersen criticó la intervención del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, y consideró que su intención de revisar el caso responde más a intereses políticos que a una búsqueda genuina de justicia.

Para el tío, el proceso debe permanecer en un marco judicial y no ser influenciado por la opinión pública.

Familiares a favor de la liberación y sus argumentos

En contraste con la postura de Andersen, otros miembros de la familia, incluyendo a la hermana de Kitty Menéndez, Joan Andersen, han pedido que se reconsidere la condena.

Alegan que los hermanos fueron víctimas de abuso sexual desde niños por parte de José Menéndez y que sus actos, aunque trágicos, fueron una respuesta desesperada a esa situación.

Estos familiares sostienen que el sistema judicial de la época minimizó y desestimó las denuncias de abuso, por lo cual creen que Lyle y Erik han cumplido su condena y merecen una oportunidad para reintegrarse a la sociedad.

