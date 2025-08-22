Giro inesperado por caso de los hermanos Menéndez: junta toma una decisión que sacude a la familia

Suscríbete a nuestros canales

La junta de libertad condicional de California emitió una decisión que impacta directamente el futuro de los Hermanos Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres en 1989.

Según reportó CNN, Erik Menéndez compareció este jueves en una audiencia virtual de diez horas, acompañado por familiares que expresaron su apoyo y dolor ante el caso que marcó a toda una generación.

Hermanos Menéndez: entre el respaldo familiar y las violaciones penitenciarias

Durante la audiencia, el comisionado Robert Barton reconoció el respaldo emocional que Erik recibió de sus allegados, pero subrayó que ese apoyo no contrarresta los factores graves del expediente.

A lo largo de los años, Erik acumuló múltiples violaciones al reglamento penitenciario, incluyendo el uso de teléfonos celulares de contrabando, consumo de drogas y altercados físicos con otros reclusos.

Además, Barton señaló que el comportamiento de Erik dentro de prisión refleja una actitud de impunidad, lo que refuerza la percepción de riesgo para la seguridad pública.

¿Qué decisión tomó la junta de libertad condicional?

La junta negó la libertad condicional a Erik Menéndez, argumentando que su conducta en prisión sigue siendo incompatible con una posible reinserción social.

Aunque esta resolución no es definitiva, podría someterse a revisión interna en los próximos 120 días. Posteriormente, el gobernador Gavin Newsom tiene la facultad de ratificar o revocar la decisión.

Mientras tanto, Lyle Menéndez espera su propia audiencia este viernes, en la que se evaluará su caso de forma independiente, pese a la estrecha asociación pública entre ambos hermanos.

Un crimen que sigue dividiendo generaciones

Han pasado 36 años desde que Erik y Lyle irrumpieron en la mansión familiar de Beverly Hills y asesinaron a sus padres, José y Kitty Menéndez, con dos escopetas.

Desde entonces, el caso ha sido objeto de múltiples debates sobre abuso familiar, justicia penal y rehabilitación. Los hermanos admitieron el crimen, pero alegan haber actuado en defensa propia.

Durante la audiencia, Erik expresó remordimiento y calificó el asesinato como “un crimen eterno” que seguirá afectando a su familia por generaciones. Sin embargo, la junta consideró que sus acciones recientes contradicen ese arrepentimiento.

