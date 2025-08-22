Burning Man 2025: autoridades de Nevada lanzan esta advertencia de riesgo para los asistentes

Suscríbete a nuestros canales

El festival Burning Man sigue consolidándose como una de las reuniones al aire libre más importantes de Estados Unidos, atrayendo a miles de asistentes cada año.

Este evento, que se distingue por la construcción de una ciudad temporal en medio del desierto, genera una serie de regulaciones específicas para mantener el orden y la seguridad durante su desarrollo.

La advertencia por parte de autoridades locales sobre el transporte sin licencia es uno de los aspectos que resaltan esta edición, según información extraída del portal web de Infobae.

El comité organizador confirmó que para 2025 se espera una concurrencia significativa, resaltando el crecimiento que ha tenido el evento desde sus inicios.

Mientras tanto, las decisiones administrativas adoptadas por el estado tienen como objetivo hacer cumplir las normativas vigentes relacionadas con servicios de transporte.

Restricciones en servicios de traslado: regulación y sanciones

Las autoridades de Nevada emitieron un comunicado en el que puntualizan que cualquier persona que ofrezca servicios de transporte con pago sin poseer la licencia correspondiente estará cometiendo un delito conforme a la ley estatal.

La Nevada Transportation Authority (NTA) aclaró que esta prohibición cubre incluso a quienes operan fuera de plataformas oficiales de viajes compartidos y subraya que aceptar dinero para cubrir gastos de combustible también puede ser sancionado.

Además, se señala que el incumplimiento de estas normas implica multas que pueden alcanzar los 10.000 dólares y el decomiso del vehículo. Como alternativa, se recomienda a los asistentes utilizar servicios oficiales como taxis con licencia, aplicaciones reguladas o el sistema de autobuses autorizado.

Características y apoyos en el Burning Man

Este festival anual se celebra en una gran extensión de terreno especialmente acondicionada en el desierto, donde se instala una ciudad temporal que alberga a decenas de miles de personas durante una semana.

El entorno presenta desafíos climáticos como altas temperaturas y tormentas de arena, lo cual ha motivado la creación de diversos grupos de apoyo y campamentos especializados para personas con discapacidades.

Entre estos, destacan iniciativas como Mobility Camp, que desde el año 2000 proporciona servicios de transporte accesible, estaciones de carga y espacios adecuados para quienes requieren asistencia especial. En paralelo, existen programas dedicados a personas con discapacidades sensoriales y alergias alimentarias, así como recorridos adaptados y actividades educativas sobre movilidad dentro del evento.

