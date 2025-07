Nuevo beneficio de Costco: estos clientes podrán ingresar antes que el resto a las tiendas

Suscríbete a nuestros canales

Costco decidió mejorará la experiencia de sus clientes más leales con un nuevo beneficio que entrará en vigencia desde el 30 de junio.

El beneficio consiste en una membresía ejecutiva que costará $ 130 al año, con la cual podrá ingresar antes que el resto a las tiendas de la cadena.

Este horario exclusivo permitirá a los socios comenzar sus compras de lunes a viernes y domingos desde las 9 am; mientras que los sábados tendrán acceso anticipado de 9 am a 9:30 am.

Las personas que poseen la membresía estándar Gold Star, y que pagan $ 65 al año, no podrán aprovechar este beneficio.

Adicionalmente, Costco ofrecerá un crédito mensual de $ 10 a los miembros ejecutivos para usar en pedidos elegibles del mismo día o a través de Costco Instacart, siempre que la compra sea de al menos $ 150.

Según el portal especializado Costco Insider, esta nueva estrategia tiene como objetivo aumentar el valor percibido de la membresía ejecutiva, al tiempo que se reduce el congestionamiento tanto en las filas de las cajas como en los estacionamientos durante las horas pico.

La cadena de tiendas tipo bodega sigue en la búsqueda de formas de brindar más beneficios a quienes eligen su nivel premium, con lo cual impulsa la lealtad del cliente en un entorno comercial cada vez más competitivo.

