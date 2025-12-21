Departamento Forestal de India investiga el trágico arrollamiento de siete elefantes: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia sacudió al estado de Assam, en India, cuando siete elefantes salvajes murieron y uno resultó herido tras ser arrollados por un tren de pasajeros.

El accidente ocurrió fuera de los corredores de fauna designados y provocó el descarrilamiento de la locomotora y varios vagones, sin causar víctimas humanas entre los pasajeros del Rajdhani Express, de acuerdo a la información del medio Postposmo.

Dicho accidente se produjo de madrugada en una zona boscosa del distrito de Hojai, mientras una manada de elefantes intentaba cruzar las vías. La visibilidad reducida y la alta velocidad del tren dificultaron cualquier maniobra de frenado, a pesar de que el maquinista activó los frenos de emergencia al detectar a los animales.

Entre los elefantes fallecidos se encontraban tres adultos y cuatro crías, mientras que un ejemplar más resultó herido. El choque provocó el descarrilamiento de entre cuatro y cinco vagones, aunque los pasajeros y el personal del tren salieron ilesos. Testigos señalaron que la manada formaba parte de un grupo más amplio que se desplazaba por la región.

Por su parte, el ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, expresó su consternación y anunció que se priorizará esclarecer las causas del accidente. Organizaciones conservacionistas señalaron que estos incidentes reflejan un conflicto creciente entre la expansión humana y los hábitats naturales de la fauna salvaje.

Asimismo, el Departamento Forestal empieza a hacer sus investigaciones con el objetivo de determinar las circunstancias exactas del choque y evaluar la efectividad de las medidas preventivas existentes. Con ello, las autoridades buscan reforzar la seguridad de los corredores de vida silvestre y reducir el riesgo de futuros incidentes.

Tras el accidente, equipos de emergencia, personal forestal y veterinarios especializados realizaron autopsias a los animales fallecidos y procedieron a su entierro siguiendo protocolos para especies protegidas.

