Banco Mercantil: guía para modificar tu número telefónico con dos requisitos claves

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Mercantil habilitó un proceso digital que permite a sus clientes modificar el número telefónico de manera rápida y segura.

Dicha gestión se realiza en línea, sin necesidad de acudir a una oficina, gracias a las nuevas funciones del asistente virtual MIA. Mercantil recalca que mantener la información actualizada resulta clave para acceder a servicios personalizados y cumplir con la normativa bancaria vigente.

La entidad financiera incorporó un nuevo menú de funcionalidades que simplifica la actualización de datos personales. A través de este sistema, el cliente solo debe responder algunas preguntas básicas para iniciar el trámite.

Dos recaudos indispensables para el trámite

Para actualizar el número telefónico, el Banco Mercantil solicita únicamente dos documentos. Estos recaudos deben cargarse en formato digital y cumplir con las condiciones establecidas para su validación.

Los documentos requeridos son:

Carta de solicitud en formato PDF

Copia de la cédula de identidad laminada

Ambos archivos deben ser legibles y estar en buen estado.

Pasos para modificar el número telefónico

El procedimiento comienza al ingresar a Mercantil en Línea Personas con los datos de autenticación habituales. Luego, el usuario debe seguir una ruta sencilla dentro del sistema hasta completar la actualización de su información.

El paso a paso incluye:

Acceder a “ Solicitudes y gestiones ”

Seleccionar “ Actualizar datos y expediente digital ”

Elegir el método de seguridad y validar la clave

Verificar y modificar los datos necesarios

Adjuntar los recaudos solicitados

Una vez enviada la solicitud, el banco indica que la respuesta se emite en un plazo aproximado de cinco días hábiles.

Foto: Mercantil

El Banco Mercantil recomienda verificar que los documentos cargados estén claros, sin borrones ni recortes, y que la cédula se encuentre en formato horizontal. Para cualquier duda, el equipo de soporte y la sección de preguntas frecuentes están disponibles para acompañar a los clientes en cada etapa del proceso.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube