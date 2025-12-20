Residencia condicional en EEUU: ¿Qué pasa si no presentas el Formulario I-751 a tiempo?

Suscríbete a nuestros canales

Si una persona obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos a través de un matrimonio con un ciudadano estadounidense o residente permanente legal, y el vínculo tenía menos de dos años al momento de la aprobación, el estatus otorgado fue el de residente permanente condicional.

Esta categoría migratoria tiene una vigencia inicial de dos años y exige un trámite posterior para conservar la residencia.

El estatus condicional obliga al beneficiario a demostrar que el matrimonio se celebró de buena fe y no con fines migratorios.

Para ello, la ley establece un procedimiento específico que debe cumplirse dentro de los plazos fijados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

¿Qué implica ser residente permanente condicional?

La residencia condicional tiene una duración de dos años. Para eliminar las condiciones, el beneficiario debe presentar el Formulario I-751, Petición para Eliminar las Condiciones de Residencia, durante los 90 días previos al segundo aniversario de la obtención del estatus.

En la mayoría de los casos, esta solicitud se presenta de forma conjunta con el cónyuge patrocinador.

USCIS analiza la documentación presentada, que suele incluir pruebas de convivencia, cuentas compartidas, declaraciones juradas y otros elementos que acrediten la autenticidad del matrimonio. Si la agencia aprueba la petición, el solicitante recibe una tarjeta de residente permanente válida por 10 años.

Exenciones al requisito de petición conjunta

Cuando no es posible presentar la solicitud junto con el cónyuge, la normativa migratoria contempla varias exenciones. Estas aplican en casos de viudez, divorcio o anulación del matrimonio, violencia doméstica o crueldad extrema, así como situaciones de dificultad extrema si la deportación causara un perjuicio grave.

Las exenciones también se solicitan mediante el Formulario I-751 y pueden presentarse en cualquier momento antes de que exista una orden final de deportación. En casos de abuso, USCIS garantiza la confidencialidad del proceso y aplica protecciones especiales para las víctimas.

El formulario tiene una tarifa establecida, aunque es posible solicitar una exención de pago con el Formulario I-912. Las solicitudes basadas en violencia doméstica están exentas del pago.

USCIS permite modificar o agregar causales durante el proceso, siempre que el solicitante notifique formalmente a la agencia y aporte la evidencia correspondiente.

