Mucho más rápido que el correo: la configuración del IRS que debes activar ya para asegurar tu dinero en 2026

La temporada de impuestos en Estados Unidos activa una carrera contra el tiempo para millones de contribuyentes que buscan recuperar su dinero con la mayor celeridad posible.

En este escenario, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) promueve el depósito directo como la herramienta definitiva para agilizar los reembolsos, prometiendo devoluciones en un plazo promedio de 21 días tras la presentación electrónica.

Este método no solo acelera el proceso frente al tradicional cheque por correo postal, sino que blinda los fondos contra el extravío o el robo de correspondencia, un problema persistente en diversos estados del país.

El funcionamiento del sistema es puramente digital. Al momento de procesar la declaración, el ciudadano debe seleccionar la opción de transferencia electrónica e ingresar con precisión el número de cuenta y la ruta bancaria.

Pago fragmentado

La flexibilidad del IRS permite incluso fragmentar el pago en hasta tres cuentas distintas, facilitando que las familias destinen una porción al ahorro y otra al gasto corriente de forma automatizada.

Incluso quienes residen fuera de las fronteras estadounidenses pueden acceder a esta modalidad, siempre que dispongan de cuentas en instituciones financieras compatibles, una opción vital para la extensa comunidad de expatriados.

Sin embargo, la precisión es la moneda de cambio para el éxito del trámite. Un error en un solo dígito de la ruta bancaria puede estancar los fondos o derivarlos a una cuenta errónea.

Qué hacer ante una falla

Si el contribuyente detecta una falla en la información suministrada antes de que el reembolso sea emitido, debe comunicarse de inmediato con la línea de atención al cliente del IRS al 1-800-829-1040, marcando la opción 2 para asistencia en español.

En caso de que el dinero ya haya salido del sistema federal, la recuperación de los activos se transforma en un proceso administrativo mucho más complejo y lento.

Para quienes carecen de una cuenta bancaria tradicional, el organismo federal ha habilitado el uso de aplicaciones móviles y tarjetas de débito prepagadas.

Esta apertura busca integrar a sectores de la población tradicionalmente desatendidos por el sistema financiero, garantizando que el alivio fiscal llegue a sus manos sin los retrasos y costos adicionales que suelen implicar los servicios de cambio de cheques físicos.

