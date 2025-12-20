¡Caos en Taipei! Violento ataque en el metro deja múltiples muertos y heridos: identifican al agresor

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de ataques ocurridos el viernes en el metro de Taipéi, en el norte de Taiwán, dejó un saldo trágico de al menos tres personas fallecidas y 11 heridas.

El hecho generó pánico entre los usuarios y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad en distintas estaciones del sistema de transporte, incluyendo la estación principal y un distrito comercial subterráneo.

Hasta el momento se sabe que el autor de los ataques fue un hombre de 23 años, quien inicialmente lanzó bombas de humo antes de iniciar la agresión con un arma blanca, de acuerdo a la información emitida por El Nacional Web.

La violencia se propagó a varias áreas del metro, afectando a numerosos pasajeros y complicando la respuesta inmediata de las autoridades, que debieron atender la emergencia en distintos puntos de la red de transporte.

Posteriormente, el agresor murió en lo que las autoridades consideran un suicidio. Según el alcalde de Taipéi, el joven estaba siendo buscado por evadir el servicio militar obligatorio.

Si bien la policía calificó los hechos como un “acto deliberado”, el motivo detrás de la agresión no se ha determinado de manera inmediata. Los investigadores continúan recabando información y analizando posibles factores que puedan haber desencadenado el ataque.

Por su parte, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, visitó hospitales donde permanecen las víctimas y aseguró que se llevará a cabo una “investigación completa y exhaustiva”. Además, expresó sus condolencias a las familias afectadas y destacó la necesidad de reforzar la seguridad y la atención inmediata a los heridos.

“Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron trágicamente la vida en el horrible y violento ataque de anoche, y transmitir mi pésame a sus familias”.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube