Familias de El Bronx pierden sus hogares tras incendio de gran magnitud: testigos relatan lo ocurrido

Suscríbete a nuestros canales

Un voraz incendio consumió tres locales comerciales y afectó un edificio de viviendas en el sector de Longwood, en El Bronx.

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), las llamas alcanzaron la categoría de cinco alarmas.

El incidente provocó el colapso de las estructuras de negocios y obligó a la evacuación inmediata de decenas de familias, incluyendo niños y ancianos.

¿Cómo ocurrió el incendio?

El suceso comenzó alrededor de las 10:30 p. m. en un inmueble de un solo nivel situado entre la Calle 161 y la Avenida Prospect, la noche del pasado jueves 18 de diciembre.

A pesar de que los equipos de emergencia llegaron en menos de cuatro minutos, el fuego ya se había extendido desde los comercios hasta el techo y el segundo piso de un edificio de apartamentos cercano de seis plantas.

Negocios destruidos y viviendas afectadas

El incendio arrasó por completo con una bodega, una frutería y una tienda de artículos económicos. Debido a la intensidad de las llamas, las estructuras de estos comercios no resistieron y se derrumbaron mientras los equipos trabajaban.

Simultáneamente, el edificio residencial adyacente sufrió daños severos en su parte superior y en el segundo nivel, lo que obligó a desalojar a todos sus habitantes para garantizar su seguridad.

Respuesta de emergencia y heridos

Más de 200 bomberos y personal de rescate trabajaron en el lugar para controlar la situación. Según el reporte oficial, un residente tuvo que ser atendido por el personal médico debido a una herida leve, aunque no se reportaron víctimas fatales.

El subjefe del departamento, Kevin Brennan, confirmó que la prioridad fue la evacuación total del edificio residencial para evitar una tragedia mayor.

Escenas de pánico entre los vecinos

Varios testigos describieron momentos de desesperación durante el inicio. Algunos residentes relataron ver a personas agitando las manos desde las ventanas para pedir auxilio mientras el humo envolvía la estructura.

"Se veía a gente corriendo por todas partes", declaró una de las vecinas que presenció el caos en la zona.

Aunque las unidades de bomberos lograron controlar el avance del fuego, las causas que originaron las llamas aún son desconocidas.

Actualmente, expertos del FDNY se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar qué provocó este desastre que dejó a varias familias fuera de sus hogares y tres negocios locales en ruinas.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube