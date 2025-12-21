¿Medicamentos más baratos en EEUU? Conoce el acuerdo con nueve farmacéuticas que impactará tu bolsillo

Suscríbete a nuestros canales

TrumpRx.gov inicia con acuerdo de farmacéuticas para reducir precios de medicamentos en un sitio web directo al consumidor.

El Gobierno de Estados Unidos avanza en iniciativas para ajustar costos de medicamentos mediante pactos con empresas del sector. Estas negociaciones buscan precios locales alineales con referencias internacionales más bajas.

Varias compañías han aceptado participar en un esquema que facilita el acceso a medicamentos sin intermediarios tradicionales. El enfoque prioriza la venta directa a través de plataformas digitales.

Compañías involucradas y compromisos

Nueve farmacéuticas —Bristol Myers Squibb, Genentech, Boehringer Ingelheim, Sanofi, Novartis, Merck, Gilead, GSK y Amgen— se suman a este esfuerzo, según información sacada del portal web de EFE. Con esto, ya son 14 las grandes firmas que han cerrado acuerdos similares con la administración Trump.

Estas empresas invertirán más de 150.000 millones de dólares en fabricación e investigación en el país, a cambio de una suspensión de tres años en aranceles a importaciones farmacéuticas.

El 19 de diciembre de 2025, en Washington DC, se anunció que los medicamentos se ofrecerán vía TrumpRx.gov, un sitio que lanzará el Gobierno en enero y que redirigirá a los usuarios directamente a las páginas de las farmacéuticas, sin pasar por aseguradoras.

Además, donarán ingredientes farmacéuticos activos para una reserva nacional de emergencia creada en el primer mandato de Trump.

En julio, se enviaron cartas a 17 farmacéuticas exigiendo rebajas al nivel de "nación más favorecida". Previamente acordaron AstraZeneca, EMD Serono, Eli Lilly, Pfizer y Novo Nordisk. Quedan pendientes Regeneron, AbbVie y Johnson & Johnson, con expectativa de cierre pronto.

