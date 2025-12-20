Alerta de salud en Chicago: esto debe saber sobre el virus altamente contagioso que se ha reportado

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que un distrito escolar suburbano de Chicago, Estados Unidos (EEUU) se vio en la necesidad de implementar la educación a distancia y cancelar las actividades extraescolares y de clubes, esta semana, debido a la propagación de lo que podría ser un tipo de norovirus.

Se trata del Distrito Escolar Consolidado Comunitario de Troy 30-C en Plainfield informó en una carta a los padres que estaba "experimentando un aumento en las ausencias de estudiantes y personal debido a enfermedades, lo que llevó a la decisión de implementar una jornada de educación a distancia como medida de precaución".

Indicaron que los síntomas eran compatibles con enfermedades estomacales, aunque no se ha confirmado el diagnóstico de una enfermedad específica.

Recordemos que, según los CDC, "el norovirus es un virus muy contagioso que causa vómitos y diarrea". A veces se le conoce como "gripe estomacal", "virus estomacal" o "enfermedad de los vómitos invernales".

También manifestaron que han estado en comunicación con el Departamento de Salud del Condado de Will y han seguido sus directrices, incluyendo la limitación de las actividades presenciales que impliquen comida y bebida para ayudar a reducir la posibilidad de una mayor transmisión.

En este sentido, el Distrito Escolar Consolidado Comunitario de Troy 30-C anunció que planea limpiar y desinfectar a fondo todos los edificios durante las vacaciones de invierno.

Así mismo, un hospital emitió una advertencia tras reportarse "docenas de casos" de un virus estomacal altamente contagioso y difícil de eliminar solo en la última semana.

Estamos hablando del Hospital Silver Cross, en la cercana New Lenox.

“Los expertos informan que el norovirus ha estado creciendo desde mediados de octubre. Se propaga fácilmente en escuelas, autobuses y hogares, en cualquier lugar donde se reúnan personas. Y con las fiestas a la vuelta de la esquina, desafortunadamente, es un regalo que sigue dando”, indicaron

Además, es importante tener presente que el Departamento de Salud del Condado de DuPage emitió una alerta en redes sociales a los residentes a principios de este mes, advirtiendo que "los casos de norovirus siguen aumentando".

Se destaca que la enfermedad es conocida por su rápida propagación y su particular dificultad para erradicarla.

La “buena noticia” es que el aumento de casos en esta época del año no es inusual, como lo señala el Dr. Jonathan Martin, médico especialista en enfermedades infecciosas del Departamento de Salud del Condado de Cook.

Los residentes deben estar al tanto de cómo se comporta la enfermedad y su contagio:

Los síntomas suelen desarrollarse entre 12 y 48 horas después de la exposición.

Además, se puede contagiar durante dos semanas o más después de sentirse mejor.

El virus puede propagarse por contacto directo con una persona infectada, consumir alimentos o agua contaminados, tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca, informaron las autoridades sanitarias.

Los casos de "inicio agudo" suelen presentar síntomas bastante típicos, como náuseas, vómitos y diarrea.

También pueden manifestarse otros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales.

Las complicaciones del virus podrían requerir mayor atención médica, siendo la deshidratación la más importante.

