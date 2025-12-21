¡Salud para familias indocumentadas! Así es el proceso para obtener un seguro médico completo en California

Suscríbete a nuestros canales

MediCal insta a inmigrantes indocumentados a inscribirse antes del 31 de diciembre para acceder a una cobertura de salud completa.

Autoridades de salud pública promueven la inscripción en MediCal para personas de bajos ingresos que residen en la zona. El programa proporciona atención médica gratuita o de bajo costo a millones de beneficiarios. Líderes locales organizan esfuerzos para informar sobre los plazos disponibles.

La supervisora ​​Holly J. Mitchell participa en actividades para orientar a las comunidades ante ajustes en los servicios. Martha Santana-Chin, de LA Care Health Plan, indica que el programa atiende a 2,3 millones de personas en el condado de Los Ángeles. Esta entidad planea sesiones en 14 centros comunitarios y con Blue Shield Promise.

¡Cambios a partir de enero! Inicia tu proceso lo antes posible

A partir del 1 de enero de 2026, en California, los adultos indocumentados no podrán realizar nuevas inscripciones en MediCal completo. Quienes ya están inscritos mantienen su cobertura si cumplen con los requisitos de ingresos y renuevan en el período correspondiente.

La fecha límite para nuevas solicitudes es el 31 de diciembre de 2025.

Desde el 1 de julio de 2026, los beneficios dentales de MediCal dejan de aplicarse a miembros mayores de 19 años indocumentados no embarazados. La atención dental de emergencia permanece disponible para todos. Niños de 0 a 18 años y embarazadas conservan estos servicios independientemente del estatus migratorio.

A partir del 1 de julio de 2027, adultos indocumentados de 19 a 59 años inscritos en MediCal completo pagan una prima mensual de $30. LA Care Health Plan invita a consultar LaCare.org para calendarios de sesiones informativas.

