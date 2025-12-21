Evita multas: conoce los documentos obligatorios según el INTT para conductores de carga

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) recuerda a los conductores de transporte de carga que portar la documentación correcta es esencial para circular legalmente por todo el país.

Cumplir con estos requisitos contribuye a la seguridad vial y garantiza que los transportistas se mantengan dentro de la normativa vigente.

Documentos esenciales para conducir legalmente

Todos los conductores deben contar con documentos básicos que las autoridades de tránsito pueden exigir en cualquier momento. Estos incluyen la cédula de identidad, la licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo, el certificado médico vigente, la responsabilidad civil y el carnet de circulación sin permisos adicionales.

Lista de documentos obligatorios:

Cédula de identidad

Licencia de conducir vigente del grado correspondiente

Certificado médico para conducir vigente

Certificado de responsabilidad civil vigente

Carnet de circulación sin autorizaciones extras

Requisitos adicionales para transporte de carga

Los transportistas de carga deben portar, además de los documentos generales, el Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC) actualizado. Este requisito específico asegura que las operaciones de transporte se realicen dentro del marco legal y bajo control del INTT.

Documentos para conductores de transporte público

Para quienes se dedican al transporte público de pasajeros, el instituto exige la Certificación de Prestación de Servicio vigente, que acredita que el conductor y la empresa cumplen con la normativa del sector.

El INTT advierte que portar los documentos obligatorios evita multas, sanciones y posibles inconvenientes durante los controles de tránsito.

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube