El DMV ataca la clonación: ¿Qué más esconde la nueva licencia de conducir anti-falsificación?

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ha dado un gran paso hacia la seguridad de las identificaciones al lanzar licencias de conducir y tarjetas de identificación completamente rediseñadas.

Estas nuevas versiones incorporan tecnología de vanguardia y eliminan elementos que podrían ser vulnerables.

Esta estrategia responde al creciente problema de la falsificación y el robo de identidad, marcando un importante avance en la protección de los datos personales de los ciudadanos.

Adiós a la banda magnética en licencias de conducir emitidas por el DMV de California

La característica más notable de este rediseño es la eliminación definitiva de la banda magnética en la parte posterior de las tarjetas, un componente que, aunque funcional en su día, presentaba una vulnerabilidad significativa.

Los expertos han señalado durante años que los datos en las bandas magnéticas eran relativamente fáciles de clonar o "skimmear" (rastrear) con equipos económicos y accesibles.

Al removerla, California mitiga un vector de ataque que los falsificadores utilizaban frecuentemente.

La firma digital: el nuevo guardián criptográfico

En lugar de la tradicional banda magnética y como un refuerzo crucial de seguridad, el DMV ha incorporado una firma de seguridad digital en uno de los dos códigos de barras que se encuentran en la parte posterior de la tarjeta (DMV, 1 de octubre de 2025).

Con esto, California se posiciona como uno de los primeros estados en Estados Unidos en adoptar esta innovadora característica. Esta firma digital actúa como un sello criptográfico único, permitiendo a las autoridades y entidades verificar la autenticidad del documento de forma rápida y segura.

"Las nuevas tarjetas emplean tecnología de última generación para mejorar la seguridad", comentó Steve Gordon, Director del DMV de California, subrayando que el diseño también rinde homenaje a la belleza natural del estado con imágenes de secuoyas, amapolas y la costa, reseña CBS San Francisco.

¿La eficacia de este cambio en el DMV de California ha sido confirmada?

La efectividad de estas nuevas medidas de seguridad va más allá de su simple diseño. Creada en colaboración con socios como IDEMIA Public Security, la nueva tarjeta está hecha para "resistir ataques y mostrar señales de manipulación si alguien intenta alterarla" (IDEMIA Public Security North America, 10 de octubre de 2025).

Estos estándares requieren pasar por pruebas rigurosas en laboratorios forenses especializados, donde la tarjeta se somete a intentos de falsificación y manipulación para garantizar su resistencia.

La incorporación de la firma digital y los elementos de anti-falsificación de última generación eleva la dificultad para los delincuentes, disminuyendo las disputas sobre la identidad y acelerando los procesos de verificación en situaciones críticas, como informes policiales o trámites de seguros después de un accidente, según expertos legales, indica Bojat Law Group,.

El lanzamiento oficial comenzó el 1 de octubre de 2025, integrándose al ciclo habitual de emisión y renovación.

Las licencias y tarjetas actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de caducidad, evitando así la necesidad de reemplazos anticipados y una avalancha de personas en las oficinas del DMV.

