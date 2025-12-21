Digitel anuncia nuevos paquetes de datos nocturnos: conoce las tarifas y cómo activarlos

Suscríbete a nuestros canales

La operadora Digitel incorporó nuevas promociones móviles orientadas a usuarios que concentran su consumo de datos en horarios nocturnos o durante los fines de semana.

Estas alternativas buscan ofrecer mayor rendimiento de navegación, combinando gigabytes adicionales y precios accesibles, calculados según la tasa oficial del BCV.

Paquetes pensados para noches y fines de semana

Entre las novedades destaca el Paquete Noches y Fin de Semana, una opción que permite a los usuarios aprovechar al máximo su conexión en momentos específicos. Este plan ofrece navegación sin restricciones horarias durante sábados y domingos, además de uso nocturno entre semana.

Beneficios incluidos en este paquete:

5 GB de datos principales

2 GB adicionales de regalo

200 minutos para navegación

Vigencia de 7 días

El Paquete Noches y Fin de Semana tiene un costo de 3,5 dólares más IVA, calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Opción para navegación nocturna

Otra de las promociones anunciadas es el Paquete Noches, enfocado únicamente en el consumo de datos durante la madrugada.

Características principales del Paquete Noches:

2 GB de datos

Uso permitido de 9:00 p.m. a 6:00 a.m.

Vigencia de 30 días

Precio promocional de 1,50 dólares más IVA

Activación sencilla y accesible

Los usuarios pueden activar cualquiera de estos planes de manera rápida y sin complicaciones:

A través de la App Digitel

Marcando el 121 desde el teléfono móvil

Visitando Centros de Atención Autorizados

Estas nuevas promociones están disponibles tanto para clientes nuevos como actuales, en las modalidades prepago y pospago.

