Digitel actualiza los precios de sus planes para este diciembre 2025: así quedaron los paquetes y recargas

Digitel, una de las principales operadoras de telefonía móvil en el país, realizó un ajuste en los precios de sus planes y paquetes de datos que entra en vigor este mes de diciembre.
Los clientes ya pueden consultar los nuevos montos, expresados tanto en bolívares como en su equivalente en dólares, a través de la App Digitel.
La herramienta se encuentra disponible tanto para dispositivos Android, como iOS y permite a los clientes revisar el estatus de su línea.
¿Cuál es el nuevo monto de los Planes Inteligentes Plus?
A continuación, se detallan los precios actualizados vigentes desde el 2 de diciembre:
- Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 465,99
- Plan Inteligente Plus 6 GB: Bs. 1.543,15
- Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 3.086,31
- Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 6.182,51
Precios ajustados para paquetes de datos
Los paquetes de datos que permiten a los clientes prepago aumentar su capacidad de navegación también experimentaron un cambio en sus costos.
Estos son los precios que deben considerar los usuarios al adquirir megas adicionales:
- Paquete de 5 GB: Bs. 1.483,80
- Paquete de 10 GB: Bs. 2.473,00
- Paquete de 20 GB: Bs. 4.204,10
- Paquete de 40 GB: Bs. 8.160,90
- Paquete de 65 GB: Bs. 12.365,00
- Paquete de 100 GB: Bs. 18.547,50
- Paquete de 200 GB: Bs. 29.676,00
Montos de recarga para clientes prepago
Para los clientes prepago de Digitel, la empresa también estableció los límites para las recargas que se pueden realizar a través de las diferentes entidades bancarias:
Monto mínimo de recarga es de Bs. 160
- Bs.320
- Bs.960
- Bs.1.280,00
- Bs.2.400,00
- Bs.3.800,00
- Bs.4.800,00
- Bs.5.440,00
