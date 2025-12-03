Telefonía

Digitel actualiza los precios de sus planes para este diciembre 2025: así quedaron los paquetes y recargas

Los usuarios pueden consultar el estatus de línea a través de la App Digitel 

Por Jennifer James
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 03:00 pm

Digitel, una de las principales operadoras de telefonía móvil en el país, realizó un ajuste en los precios de sus planes y paquetes de datos que entra en vigor este mes de diciembre.

Los clientes ya pueden consultar los nuevos montos, expresados tanto en bolívares como en su equivalente en dólares, a través de la App Digitel. 

La herramienta se encuentra disponible tanto para dispositivos Android, como iOS y permite a los clientes revisar el estatus de su línea. 

¿Cuál es el nuevo monto de los Planes Inteligentes Plus? 

A continuación, se detallan los precios actualizados vigentes desde el 2 de diciembre:

  • Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 465,99 
  • Plan Inteligente Plus 6 GB: Bs. 1.543,15
  • Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 3.086,31 
  • Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 6.182,51 

Precios ajustados para paquetes de datos

Los paquetes de datos que permiten a los clientes prepago aumentar su capacidad de navegación también experimentaron un cambio en sus costos.

Estos son los precios que deben considerar los usuarios al adquirir megas adicionales:

  • Paquete de 5 GB: Bs. 1.483,80 
  • Paquete de 10 GB: Bs. 2.473,00 
  • Paquete de 20 GB: Bs. 4.204,10 
  • Paquete de 40 GB: Bs. 8.160,90 
  • Paquete de 65 GB: Bs. 12.365,00 
  • Paquete de 100 GB: Bs. 18.547,50
  • Paquete de 200 GB: Bs. 29.676,00 

Montos de recarga para clientes prepago

Para los clientes prepago de Digitel, la empresa también estableció los límites para las recargas que se pueden realizar a través de las diferentes entidades bancarias: 

Monto mínimo de recarga es de Bs. 160

  • Bs.320
  • Bs.960
  • Bs.1.280,00
  • Bs.2.400,00 
  • Bs.3.800,00
  • Bs.4.800,00
  • Bs.5.440,00

