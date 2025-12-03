Digitel actualiza los precios de sus planes para este diciembre 2025: así quedaron los paquetes y recargas

Suscríbete a nuestros canales

Digitel, una de las principales operadoras de telefonía móvil en el país, realizó un ajuste en los precios de sus planes y paquetes de datos que entra en vigor este mes de diciembre.

Los clientes ya pueden consultar los nuevos montos, expresados tanto en bolívares como en su equivalente en dólares, a través de la App Digitel.

La herramienta se encuentra disponible tanto para dispositivos Android, como iOS y permite a los clientes revisar el estatus de su línea.

¿Cuál es el nuevo monto de los Planes Inteligentes Plus?

A continuación, se detallan los precios actualizados vigentes desde el 2 de diciembre:

Plan Inteligente Plus 2 GB : Bs. 465,99

: Bs. 465,99 Plan Inteligente Plus 6 GB : Bs. 1.543,15

: Bs. 1.543,15 Plan Inteligente Plus 12 GB : Bs. 3.086,31

: Bs. 3.086,31 Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 6.182,51

Precios ajustados para paquetes de datos

Los paquetes de datos que permiten a los clientes prepago aumentar su capacidad de navegación también experimentaron un cambio en sus costos.

Estos son los precios que deben considerar los usuarios al adquirir megas adicionales:

Paquete de 5 GB : Bs. 1.483,80

: Bs. 1.483,80 Paquete de 10 GB : Bs. 2.473,00

: Bs. 2.473,00 Paquete de 20 GB : Bs. 4.204,10

: Bs. 4.204,10 Paquete de 40 GB : Bs. 8.160,90

: Bs. 8.160,90 Paquete de 65 GB : Bs. 12.365,00

: Bs. 12.365,00 Paquete de 100 GB : Bs. 18.547,50

: Bs. 18.547,50 Paquete de 200 GB: Bs. 29.676,00

Montos de recarga para clientes prepago

Para los clientes prepago de Digitel, la empresa también estableció los límites para las recargas que se pueden realizar a través de las diferentes entidades bancarias:

Monto mínimo de recarga es de Bs. 160

Bs.320

Bs.960

Bs.1.280,00

Bs.2.400,00

Bs.3.800,00

Bs.4.800,00

Bs.5.440,00

