Cambios en el calendario de Navidad 2025: lo que debe saber sobre el decreto de días libres en EEUU

Se ha dado a conocer que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) decretó nuevos feriados para esta semana de Navidad. La decisión fue oficializada mediante un decreto presidencial y otorga un triple descanso.

La intención es extender el descanso oficial alrededor de Navidad y unificar el esquema laboral durante la semana festiva.

Más específicamente, la actual Administración de Donald Trump ha otorgado como feriado el miércoles 24 y viernes 26 de diciembre en todo el país.

Por lo que millones de personas podrán disfrutar de las celebridades con mayor tiempo libre y menos responsabilidades.

Detalles sobre el decreto

Ahora, el feriado del jueves 25 de diciembre queda enmarcado por dos días no laborables consecutivos, generando un descanso extendido por las fiestas que se suma al fin de semana, lo que suma un total de cinco días antes de volver a iniciar con la jornada laboral.

Por lo que el anuncio impacta de forma directa en la organización laboral, los servicios públicos y la planificación durante una de las fechas más importantes del año.

Se destaca que la medida se aplica a todos los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo federal en todo el país.

Sin embargo, según el texto oficial, cada organismo podrá evaluar excepciones en oficinas o instalaciones que deban permanecer abiertas por razones de seguridad nacional, defensa u otras necesidades públicas, manteniendo la continuidad de los servicios esenciales.

Además, se debe tener en cuenta que, el decreto establece que los feriados del miércoles y viernes se rigen por la normativa federal vigente sobre salarios y licencias.

Es decir, la medida no modifica derechos laborales existentes ni crea beneficios adicionales fuera del alcance definido.

Esto quiere decir que los trabajadores que aplican mantienen el cobro normal de sus haberes durante el triple descanso por Navidad.

Sin embargo, en el caso de los organismos que deben mantenerse servicios esenciales, podrán exigir la presencia de personal específico y aplicar los esquemas habituales de compensación o licencias.

