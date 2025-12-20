Comida gratis durante la semana de Nochebuena en Florida: puntos de entrega y horarios habilitados

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias y entre estas hay algunas que realizan entregas semanales de comida gratis, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará realizando entregas semanales desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de diciembre.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Para esta próxima semana tienen un total de solo 12 entregas móviles en diferentes localidades, no estarán entregando despensas durante los días 24 y 25 de diciembre.

Comida gratis con Feeding Tampa Bay

Lunes 22 de diciembre

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Sin embargo, esta jornada requiere que los beneficiarios se registren previamente: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

Martes 23 de diciembre

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Todos los clientes deben registrarse en el aparcamiento de 4730 Lakeland Highlands Rd. Lakeland, FL

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En PINELLAS | UKCF Church: 1800 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33712. De 5:30 a 7:30 de la tarde.

Viernes 26 de diciembre

En POLK | First Missionary Baptist Church: 200 Ave. R. N.W. Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.

En HARDEE | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave. Bowling Green, FL 33834. De 10:00 a 12:30 de la mañana.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

Sábado 27 de diciembre

En MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:30 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Youmans Praise & Worship Center: 3816 US-92, Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Despensas de Farm Share

Esta semana, la organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos no estará realizando entregas, según su calendario.

Su próxima entrega, y también la última, se realizará el 31 de diciembre.

