Capturan al responsable de asesinar con un bate a Yoleidi La forgia: Cicpc revela el insólito motivo del crimen

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), anunciaron la detención de un hombre de 36 años señalado como el responsable del feminicidio de su ex pareja.

De acuerdo con la información obtenida del director del Cicpc, Douglas Rico, la víctima fue identificada como Yoleidi Josefina La Forgia González, de 31 años, perdió la vida de tras ser atacada dentro de su propia vivienda

¿Qué ocurrió?

El hecho ocurrió en el municipio Simón Bolívar del estado Zulia. El sujeto fue capturado por funcionarios de la Delegación Municipal Cabimas tras una serie de investigaciones que lo vinculan directamente con el crimen.

Según las investigaciones policiales, Yoleidi había decidido terminar la relación sentimental que mantenía con Jonathan José Bueno Contreras.

Sin embargo, el hombre no aceptaba la ruptura. El pasado 29 de noviembre, Bueno se presentó en la casa de la mujer en el sector Santa Cruz para intentar hablar con ella.

Lo que comenzó como una discusión se salió de control y en un momento de descuido, el agresor tomó un bate de béisbol y golpeó repetidamente a la mujer en la cabeza.

Los golpes fueron tan fuertes que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

Niños presentes y proceso legal

Al momento del brutal ataque, los tres hijos de la pareja se encontraban dentro de una de las habitaciones de la casa. Los menores estaban en la vivienda mientras ocurría el crimen en otra área de la residencia.

Tras la captura de Jonathan Bueno, los cuerpos de seguridad informaron que el caso ya fue puesto a la orden del Ministerio Público, organismo que se encargará de presentarlo ante los tribunales correspondientes para que responda por el delito de feminicidio.

