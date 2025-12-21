Condenan a un hombre por el homicidio de su pareja en Aragua: estaba bajo los efectos del alcohol

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la sentencia condenatoria contra un sujeto por el homicidio de su pareja en Aragua.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab reveló detalles sobre la condena y el caso.

Condena contra sujeto por femicidio

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre fue identificado como Andry Pérez de 29 años de edad.

Asimismo, señala que a Pérez se le condenó a 29 años de prisión por el delito de femicidio agravado de su pareja.

Femicidio en Aragua

En este sentido, la información revela que Pérez asesinó a su pareja cuando estaba bajo los efectos del alcohol.

Destaca que el ahora condenado a prisión, "asesinó de manera despiadada a su pareja".

