Las engañaban con empleos y las vendían: Cicpc rescata a cuatro adolescentes de una red de trata

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lograron rescatar a cuatro adolescentes, que permanecían secuestradas por una red de trata de personas.

De acuerdo con la información del Director del Cicpc, Douglas Rico, las víctimas habían sido captadas bajo engaños en Puerto Cabello, para luego ser sometidas a explotación.

Tras una serie de investigaciones de campo, las autoridades detectaron el paradero de las menores y desplegaron un operativo que permitió ponerlas a salvo.

¿Qué se conoce sobre el operativo?

Las investigaciones señalan como principal responsable de captar a las víctimas a María de los Ángeles Castillo Velásquez, de 21 años.

La mujer ofrecía trabajos con pagos elevados para atraer a las jóvenes, pero una vez bajo su control, las trasladaba a la casa de Darwin José Raúl Torres, de 49. Este último era el encargado de vigilar y retener a las menores contra su voluntad. Ambos se encuentran actualmente prófugos de la justicia.

Cinco detenidos

Durante la intervención policial, los agentes capturaron a cinco hombres que se encontraban en el sitio.

Los detenidos fueron identificados como José David Colina Ibarra (64), Román Antonio Domínguez Linares (63), Tulio Enrique Vargas Villalonga (56), Luiggi Alejandro Romero Álvarez (18) y un adolescente de 16 años.

Según el informe oficial, estos sujetos pagaban 2.000 bolívares para abusar de las víctimas, quienes tenían entre 13 y 14 años.

Búsqueda de los prófugos

La policía científica mantiene activos los operativos de búsqueda para dar con el paradero de Castillo Velásquez y Torres.

Actualmente, las jóvenes se encuentran bajo el resguardo de las instituciones correspondientes y fueron entregadas a sus familiares, mientras continúa el proceso para desarticular por completo este grupo criminal.

