Táchira: decomisan droga que iba a ser entregada a privados de libertad

Efectivos adscritos a la primera compañía del destacamento 211, del comando de zona 21 Táchira, en una operación conjunta con la comunidad, realizaron la incautación de presunta droga en las instalaciones del Centro Penitenciario Occidente.

La acción evidenció la coordinación entre cuerpos militares, policiales y el apoyo popular, consolidando la seguridad dentro del sistema penitenciario.

Dicha incautación se produjo cuando la presunta marihuana, transportada de manera oculta en mazorcas, iba a ser introducida en el penal. El peso bruto de la sustancia alcanzó los 431 miligramos, según informaron las autoridades durante el operativo, la vigilancia y control en los accesos del centro fueron clave para detectar la irregularidad.

Dos ciudadanos fueron detenidos en el momento del intento de ingreso de la droga. Las investigaciones preliminares indicaron que ambos tenían la intención de entregar la sustancia a dos internos del penal, así lo notificó la GNB de Táchira en Instagram.

