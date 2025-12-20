Capturan a miembros de "Los Pirañas de Valencia": así atacaban a sus víctimas para robarles el cabello

Suscríbete a nuestros canales

La Policía del municipio Simón Bolívar desmanteló a la banda delictiva conocida como “Los Pirañas de Valencia”, tras un operativo realizado en Barcelona, estado Anzoátegui.

El grupo, integrado por cuatro hombres y dos mujeres, llevaba al menos dos semanas operando en la zona, según reportó Noticias Carabobo.

Los detenidos quedaron identificados como Adrián León, Arnaldo Carrillo, Erick Marchan, Alfonzo León, Emili Nieves y Trina Perdomo.

La captura se logró gracias a la denuncia de una mujer que fue atacada por estos sujetos.

El violento ataque: esto ocurrió

La víctima relató que fue interceptada por los seis sospechosos, quienes se desplazaban en tres motocicletas.

Tras llamar su atención con supuestas ofertas, los delincuentes la amenazaron de muerte con cuchillos y tijeras. La mujer fue golpeada en la cabeza, lanzada al suelo y mutilada; los atacantes le cortaron gran parte de su cabellera antes de escapar del sitio.

Captura y modus operandi

Tras recibir el reporte, una comisión policial se trasladó con la agraviada hasta la calle El Progreso. En el lugar, la víctima reconoció a sus agresores, lo que permitió a los oficiales detener a los seis involucrados, con edades comprendidas entre los 21 y 28 años.

Los delincuentes utilizaban como engaño la venta de ropa en oferta para abordar a sus víctimas, para luego someterlas violentamente y robarles el cabello.

Evidencias incautadas

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales decomisaron los siguientes elementos que vinculan a la banda con el robo de cabello:

52 moños de cabello (presuntamente robados a otras víctimas).

4 tijeras de peluquería y 2 cintas métricas.

3 motocicletas utilizadas para los asaltos.

4 teléfonos celulares y una bolsa de ligas para el cabello.

A la orden de la justicia

El director de la institución policial, José Ferrer, informó que el caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar si existen más víctimas de esta organización que se dedicaba a traficar con cabello humano en la región.

