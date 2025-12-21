Capturan a dos hombres solicitados por el Cicpc en Caracas y Aragua: serán imputados por estos delitos

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ejecutaron la detención de tres ciudadanos en distintos operativos a nivel nacional. Los sujetos presentaban solicitudes judiciales por el delito de homicidio en diversas variantes legales.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste localizaron a Yinyer Emiliano Ancheta, de 42 años, en el sector La Coromoto de San Martín, parroquia El Paraíso, municipio Libertador, informó el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

De acuerdo al reporte oficial, Ancheta estaba solicitado por el Juzgado 12° de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control. El cargo que enfrenta es "homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado". Al momento de su captura, el ciudadano intentó burlar a las autoridades mediante el uso de una cédula de identidad falsificada.

Captura de solicitado en Villa de Cura

En un procedimiento paralelo realizado en el estado Aragua, agentes de la Delegación Municipal Villa de Cura arrestaron a Anderson Nicols Bermúdez Reyes, de 35 años. El operativo se llevó a cabo en el sector Los Tanques, municipio Zamora.

Bermúdez Reyes presentaba una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Octavo de Control del estado Aragua. El delito técnico por el cual se le requiere es "homicidio calificado".

Procedimiento en el municipio Simón Bolívar del Zulia

Finalmente, en la región occidental del país, la Delegación Municipal Ciudad Ojeda concretó la detención de José Ramón Medina Sierra, de 53 años. La captura tuvo lugar en la avenida 23 de la parroquia Manuel Manrique, en Tía Juana.

Medina Sierra se encontraba solicitado por el Juzgado Primero de Control Santa Ana de Coro. El expediente judicial registra el cargo de "homicidio".

