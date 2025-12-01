Mató a batazos a madre de tres niños: esto se sabe sobre el crimen de Yoleidi Laforgia

Suscríbete a nuestros canales

Un hecho violento estremeció a la comunidad de Cabimas, en el estado Zulia, luego de que un hombre atacara a batazos a su pareja.

La víctima, quien murió como consecuencia de la brutal agresión, quedó identificada como Yoleidi Laforgia González, de 35 años de edad.

El cuerpo sin vida de la agredida se localizó en horas de la mañana del pasado sábado, de acuerdo con los vecinos del sector Majagua, perteneciente a la parroquia Punta Gorda, en la Costa Oriental del Lago.

Sus hijos estaban en la casa

Según la publicación de El Oriental de Monagas, el incidente se originó mientras los tres hijos de la pareja se encontraban en otra habitación de la vivienda.

Medios locales indicaron que la mujer fue violentamente agredida su pareja, por motivos que aún se desconocen. Tras cometer el crimen, el sospechoso escapó del sitio. Las autoridades comenzaron con la búsqueda del sindicado.

En el lugar de los hechos se presentó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), organismo que se encargó de colectar evidencias de interés criminalístico que permitan dar con el paradero del principal sospechoso.

Buscan al agresor

Por su parte, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue de Cabimas, donde le practicaron la autopsia de rigor.

Funcionarios del organismo detectivesco continúan con las investigaciones para conocer el móvil de este dantesco crimen que dejó a tres niños en la orfandad.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube