Aparatoso vuelco cobra la vida de una niña de seis años: hay tres heridos

Las víctimas eran una familia que se trasladaba en un Ford Fusión gris.

Por Jheilyn Cermeño
Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 03:25 pm
En un trágico vuelco, una niña de seis años perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas de gravedad este domingo en la Autopista Simón Bolívar.

El siniestro ocurrió pasadas las 9:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 37, en el sentido que conecta Puerto Ordaz con Ciudad Bolívar.

Medios locales reportaron que las víctimas eran una familia que se trasladaba en un Ford Fusión gris.

En el reporte preliminar de Protección Civil Angostura, la infante murió en el lugar del accidente.

Mientras que su hermano, un niño de 11 años, fue trasladado al hospital Ruiz y Páez de Bolívar tras presentar traumatismo craneoencefálico y pérdida de conciencia.

Además, se informó que los padres de ambos menores habrían resultado ilesos.

Extraoficialmente, se conoció que el conductor del vehículo perdió el control del automóvil y se salió de la vía, provocando que el carro volcara de manera aparatosa y diera varias vueltas.

Efectivos de la Policía Nacional de Tránsito acudieron al lugar del accidente.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas que provocaron el siniestro.

Domingo, 30 de noviembre de 2025
