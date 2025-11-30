Esclarecido el asesinato de un joven venezolano: así ocurrió el violento crimen

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres resultaron detenidos como presuntos responsables por la muerte de un hombre venezolano, quien fue asesinado a tiros en medio de un supuesto conflicto entre bandas.

Los criminales son los principales sospechosos por el crimen contra otro hombre de la misma nacionalidad, durante un tiroteo que se registró en el distrito de Villa El Salvador; ambos fueron capturados por agentes de la Policía Nacional del Perú.

Los detenidos quedaron identificados como Robinson Guillén Vargas, de 34 años de edad, y Víctor Manuel Reyes Balbuena, de 28 años.

Admiten su culpabilidad por la muerte del venezolano

Ambos están implicados en el homicidio de Eduardo Javier Espinoza Castillo, de 20 años y también de nacionalidad venezolana, informó RPP Noticias.

Tras el tiroteo que terminó con la vida de Espinoza, uno de los sospechosos intentó escapar en un auto color rojo, mientras que el otro, quien resultó herido en el enfrentamiento, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde permanece internado.

Al parecer, el sujeto también se enfrentó a las autoridades antes de su captura, detalló el coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la Brigada Contra el Crimen de Lima Sur.

Presinto conflicto entre bandas criminales

El coronel de la PNP indicó que ambos intervenidos habrían reconocido su participación en los hechos. De acuerdo al jefe policial, Espinoza Castillo sería un delincuente dedicado a crímenes extorsivos.

Se pudo conocer que las primeras pesquisas revelaron que el homicidio estaría vinculado a un conflicto entre bandas criminales.

Dentro del auto en el cual intentó escapar uno de los implicados, los efectivos encontraron un arma de fuego que sería de la víctima. No se descarta que el ciudadano venezolano fuera asesinado con su propia arma.

