Mueren dos miembros de la Guardia Nacional de EEUU tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron tras un tiroteo que se produjo a dos cuadras al norte del complejo de la Casa Blanca en horas de la tarde.

Fuentes del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) confirmaron que al menos tres individuos resultaron heridos por disparos, dos de ellos miembros de la Guardia, quienes perdieron la vida, informó Fox News.

Hasta el momento, las autoridades han decidido no revelar las identidades de los fallecidos ni del herido en l balacera producida en la Calle 17 y l Calle I NW cerca del Parque Farragut Square.

La rápida actuación de las fuerzas del orden permitió controlar la situación. El MPD anunció en sus canales oficiales de comunicación, poco antes de las 3:00 de la tarde, que la zona había sido asegurada y que un presunto responsable del tiroteo se encontraba bajo custodia.

Respuesta de las autoridades y la Casa Blanca

Tras los reportes del tiroteo en una zona tan sensible, decenas de patrullas policiales y vehículos de emergencia se dirigieron al lugar. Las autoridades procedieron a acordonar de inmediato varias calles adyacentes al sitio del incidente, creando un perímetro de seguridad cerca de un hotel situado al noroeste de la Casa Blanca.

Testigos presenciales informaron haber visto a una de las personas afectadas siendo trasladada en ambulancia con evidentes heridas en el rostro.

¿Qué dijo el gobierno estadounidense sobre el tiroteo?

Sobre la situación, la administración federal fue notificada de inmediato. La portavoz del gobierno, Karoline Leavitt, confirmó que: "la Casa Blanca ha sido informada de esta situación trágica y el presidente Trump se mantiene al tanto".

La Policía Metropolitana ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas del tiroteo y establecer los detalles del ataque. El despliegue de seguridad continuará en la zona mientras se recaban pruebas y se interroga al sospechoso detenido.

